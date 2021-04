Αθλητικά

NBA: μπορούν και χωρίς τον Greek Freak τα “ελάφια”

Συγκλονιστικό παιχνίδι ανάμεσα στο Μιλγουόκι και το Σακραμέντο.

Αν και αγωνίστηκε χωρίς τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, ο οποίος είχε ενοχλήσεις στο αριστερό γόνατο, οι Μπακς πανηγύρισαν την τρίτη σερί νίκη τους, επικρατώντας των Σακραμέντο Κινγκς στην Καλιφόρνια με 129-128.

Κορυφαίος του Μιλγουόκι ήταν ο Τζρου Χόλιντεϊ, ο οποίος πλησίασε το τριπλ νταμπλ φίγκιουρ, καθώς τελείωσε τον αγώνα με 33 πόντους, 7 ριμπάουντ και 11 ασίστ, ενώ ο Μπρουκ Λόπεζ πρόσθεσε 26 πόντους.

Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο αγωνίστηκε για 8 λεπτά και 28 δευτερόλεπτα με απολογισμό 2 πόντους (1/1 δίποντο, 0/1 τρίποντο), 4 ριμπάουντ και 2 λάθη. Στο αντίπαλο «στρατόπεδο», καλύτεροι σκόρερ του Σακραμέντο ήταν οι Ντε'Άαρον Φοξ και Τέρενς Ντέιβις που πέτυχαν από 27 πόντους έκαστος.