Κορονοϊός – ΗΠΑ: ασύλληπτο ρεκόρ εμβολιασμών μέσα σε μια μέρα!

Τα εμβόλια που έχουν λάβει άδεια επείγουσας χρήσης στις ΗΠΑ είναι αυτά των Pfizer/BioNTech και της Moderna, που χορηγούνται σε δύο δόσεις, και αυτό της Johnson & Johnson, που χορηγείται σε μία.

Πάνω από 4 εκατομμύρια δόσεις εμβολίων για τον νέο κορονοϊό χορηγήθηκαν μέσα σε 24 ώρες στις ΗΠΑ, ανακοίνωσε ο Δρ. Σάιρους Σαπάρ, επικεφαλής της διεύθυνσης δεδομένων για την πανδημία του νέου κορονοϊού στον Λευκό Οίκο.

Χαιρετίζοντας την «ημέρα που σημειώθηκε ρεκόρ», ο Δρ. Σαπάρ διευκρίνισε πως «συνολικά, χορηγήθηκαν 4,08 εκατ. δόσεις χθες», με τους εμβολιασμούς «να ξεπερνούν για πρώτη φορά τα 4 εκατομμύρια», ενώ, «επίσης για πρώτη φορά, οι εμβολιασμοί ξεπέρασαν τα 3 εκατ. την ημέρα κατά μέσον όρο την τελευταία εβδομάδα», σε ανάρτησή του στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης Twitter.

Νωρίτερα χθες τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Ασθενειών (CDC) ανέφεραν ότι ο αριθμός των Αμερικανών που έχουν λάβει τουλάχιστον μία δόση του εμβολίου τους ξεπέρασαν τα 100 εκατομμύρια, ενώ 57.984.785 εκατ. έχουν λάβει και τη δεύτερη και πλέον θεωρείται ότι είναι πλήρως ανοσοποιημένοι.

Στα τέλη Ιανουαρίου ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν δεσμεύθηκε ότι θα χορηγούνταν 100 εκατ. δόσεις εμβολίων τις πρώτες 100 ημέρες της θητείας του. Τον Μάρτιο, όρισε νέο στόχο: οι εμβολιασμοί να φθάσουν τις 200 εκατ. τις πρώτες 100 ημέρες της θητείας του.

Οι ΗΠΑ είναι η χώρα που έχει υποστεί μακράν το βαρύτερο πλήγμα στον κόσμο από την πανδημία του νέου κορονοϊού, με πάνω από 554.000 νεκρούς εξαιτίας της COVID-19 επί συνόλου 30,6 εκατ. κρουσμάτων του SARS-CoV-2.