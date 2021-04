Life

“Η Φάρμα”: η δοκιμασία, οι μονομάχοι και η αποχώρηση (βίντεο)

Δείτε όλα όσα έγιναν στο επεισόδιο του Σαββάτου. Ποιος παίκτης αποχώρησε. Τα κατάφεραν οι αγρότες στην εβδομαδιαία αποστολή;

Σε αυτή τη Φάρμα, όλα παίζονται. Η καθημερινότητα μακριά από την πόλη και τον σύγχρονο τρόπο ζωής, οι απαιτητικές αγροτικές εργασίες, τα δύσκολα αγωνίσματα, η συμβίωση ανθρώπων με διαφορετικές προσωπικότητες, η αντοχή, τα όρια, η επιβίωση, η παραμονή. Τίποτα δεν είναι δεδομένο, τίποτα δεν είναι προβλέψιμο...

Στο επεισόδιο του Σαββάτου οι δύο μονομάχοι πάλεψαν για την παραμονή τους και τα έδωσαν όλα στη δοκιμασία αποχώρησης.

Μαρία Φραγκάκη και Κάτια Δέδε κλήθηκαν να περάσουν επτιτυχώς τις πέντε φάσεις της δοκιμασίας για να πάρουν τους πολυπόθητους πόντους.

Μία όμως τα κατάφερε! Η Κάτια Δέδε παραμένει στη Φάρμα, ενώ η Μαρία Φραγκάκη έχασε στο πιο κρίσιμο σημείο της δοκιμασίας και μάζεψε τα πράγματά της!

Η τελευταία αποστολή της Μαρίας πριν αποχωρήσει από τη Φάρμα είναι η επιλογή του πρώτου υποψήφιου αρχηγού.

Ποιον πιστεύετε θα επιλέξει; Η συνέχεια την Παρασκευή στις 21:00 στον ΑΝΤ1!

«Η Φάρμα», με τον Σάκη Τανιμανίδη, κάθε Παρασκευή & Σάββατο στις 21:00, στον ΑΝΤ1

