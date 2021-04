Υγεία - Περιβάλλον

ΕΟΔΥ: Πού θα διενεργηθούν δωρεάν rapid test τη Δευτέρα

Αναλυτικά τα σημεία ανά την Ελλάδα. Η σύσταση στους εργαζόμενους των καταστημάτων.

Κινητές Ομάδες Υγείας (ΚΟΜΥ) του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας θα βρίσκονται και τη Δευτέρα σε 102 κεντρικά σημεία σε ολόκληρη την επικράτεια, όπου θα πραγματοποιούνται δωρεάν rapid test για όλους τους πολίτες.

Καθώς από τη Δευτέρα 5 Απριλίου ανοίγει το λιανεμπόριο, συστήνεται στους εργαζόμενους των καταστημάτων να πραγματοποιήσουν προληπτικό διαγνωστικό έλεγχο για τον SARS-CoV- 2.

Τα σημεία δωρεάν ελέγχου είναι τα ακόλουθα:

Αττική:

1. Σύνταγμα, Ερμού 1 (πεζόδρομος)

2. Δ. Αθηναίων, Πλατεία Μοναστηρακίου

3. Δ. Αμαρουσίου, Πλατεία Ευτέρπης (ΗΣΑΠ)

4. Δ. Αγ. Βαρβάρας, Πυθαγόρα & Αιόλου

5. Δ. Πειραιά, Εκκλησία Αγ. Δημητρίου, Ν. Φάληρο, Καραϊσκάκη και Ζαΐμη

6. Δ. Μεγαρέων, Πλατεία Αγ. Γεωργίου (έξω από το Δημαρχείο), Νέα Πέραμος

7. Δ. Ελληνικού-Αργυρούπολης, Πλατεία Σουρμένων, Ιωσονίδου, Ελληνικό

8. Δ. Αχαρνών, Πλατεία Καράβου Αχαρνών

9. Δ. Αγίων Αναργύρων, Δημαρχείο Αγ. Αναργύρων, Λ. Δημοκρατίας 61

10. Δήμος Χαϊδαρίου, Αναγεννήσεως 25 (2ο Κλειστό Γήπεδο)

11. Δήμος Ιλίου, Αίαντος & Χρυσηίδος, Ίλιον

Υπόλοιπη Ελλάδα:

12. Δ. Θεσσαλονίκης, Νότια Πύλη ΔΕΘ

13. Δ. Πυλαίας-Χορτιάτη, Ελαιόρεμα

14. Δ. Θέρμης, Άλσος Αγίου Τρύφωνος

15. Δ. Παύλου Μελά, Πλατεία Δημοκρατίας

16. Δ. Ευόσμου Κορδελιού

17. Πλατεία Πύρρου 1, Ιωάννινα 452 21

18. Πεζόδρομο Καλλάρη στη συμβολή της οδού Ανεξαρτησίας, Ιωάννινα

19. Δημαρχείο Άρτας

20. Πλατεία Πυροσβεστίου, Πάτρα

21. Δεσκάτη, Γρεβενά

22. Δοξάτο, Δράμα

23. Δημοτικό Θέατρο Αλεξανδρούπολης

24. Λαϊκή Αγορά Φερρών, Έβρος

25. Λ. Δημοκρατίας 305, Αλεξανδρούπολη

26. Ορεστιάδα

27. Διδυμότειχο

28. Πάρκο Αβάντων, Χαλκίδα

29. Δημαρχείο Λεχαινών, Ηλεία

30. Λυγιά, Ηλεία

31. Τυμπάκι, Δήμος Φαιστού, Ηράκλειο

32. Πλατεία Φιλιατών, Θεσπρωτία

33. Εύδηλος, Ικαρία

34. Νέα Ξεριά, Καβάλα

35. Νέα Καρυά Καβάλα

36. Ακροβούνι Παγγαίου, Καβάλα

37. Κρίνιδες Καβάλας

38. Λ. Κύκνων, Καστοριά

39. Άργος Ορεστικό, Καστοριά

40. Πλατεία Γερμά, Καστοριά

41. Δροσάτο, Κιλκίς

42. Καρδάμαινα, Κως

43. Παλαιόκαστρο Σητείας

44. Μούδρος, Λήμνος

45. Άγιος Νικόδημος, Νάξος

46. Αίμονας, Δ. Μυλοποτάμου, Ρέθυμνο

47. Παπαλουκάς Σερρών

48. Κοινότητα Φοίνικα Σύρου

49. Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο «Δημήτριος Βικέλας», Σύρος

50. Πολύγυρος Χαλκιδικής

51. Πλατεία Μουδανιών, Χαλκιδική

52. ΟΑΕΔ Καρπενησίου

53. Πλατεία Ειρήνης, Κομοτηνή

54. Κεντρική Πλατεία Ξάνθης

55. Δημοτικό Θέατρο Κορίνθου

56. Πλατεία Αγίων Θεοδώρων

57. Πλατεία Ελευθερίας, Λαμία

58. Πλατεία Παγκρατίου, Λαμία

59. Κάτω Τιθορέα, Δ. Αμφίκλειας-Ελάτειας

60. Κοινότητα Μοδίου, Δ. Αμφίκλειας-Ελάτειας

61. Πλατεία Ταχυδρομείου, Λάρισα

62. Κεντρική Πλατεία Λάρισας

63. Κράνια, Ελασσόνα

64. Τύρναβος

65. Τερψιθέα, Λάρισα

66. Αρχαίο Θέατρο Λάρισας

67. Τούμπα, Λάρισα

68. Άγιος Δημήτριος Βοιωτίας

69. Καρυά Βοιωτίας

70. Βελεστίνο, Βόλος

71. Αγριά, Βόλος

72. Κεντρική Πλατεία Καρδίτσας

73. Δημοτική Ενότητα Κάμπου, Καρδίτσα

74. Κρύα Βρύση Πέλλας

75. Αραβησσό Πέλλας

76. Μεσημέρι Έδεσσας

77. Άγρα Έδεσσας

78. Κερασιά Εδεσσας

79. Καρυδιά Εδεσσας

80. Αμύνταιο, Φλώρινα

81. Λέχοβο, Φλώρινα

82. Πλατεία Ησαΐα, Άμφισα

83. Επτάλοφο, Φωκίδα

84. Μέγαρο Χορού Καλαμάτας

85. Κεντρική Πλατεία Καλαμάτας

86. Σέρβια, Κοζάνη

87. Ελάτη, Κοζάνη

88. Απολακκιά, Ρόδος

89. Πλατεία Βουνακίου, Χίος

90. Πλατεία Πλατάνου, Λέρος

91. Πλατεία Μεσολογγίου

92. Ίδρυμα Τσώνη, Ναύπακτος

93. Σκιαδαρέση 3, Λευκάδα

94. Πλατεία Τρικάλων

95. Ζωοαγορά Τρικάλων

96. Λίμνες, Άργος

97. Λιμένας Ζακύνθου

98. Πλατεία Αγίου Μάρκου, Ζάκυνθος

99. Δημοτικό Θέατρο Κέρκυρας

100. Σπάρτη, Γκορτσολόγου 119

101. Πλατεία Πετρινού, Τρίπολη

102. Πλατεία Σαπφούς, Μυτιλήνη

