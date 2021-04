Κοινωνία

Κυκλοφοριακές παρεμβάσεις κοντά στις “Τρύπες του Καραμανλή”

Με εντολή του Περιφερειάρχη Αττικής εκτελούνται εργασίες ασφαλτόστρωσης και στην περιοχή από Βάρκιζα μέχρι Βουλιαγμένη και στα δύο ρεύματα.

Ξεκινούν από αύριο Δευτέρα 5 Απριλίου στον οδικό άξονα Βάρκιζας – Σουνίου, πλησίον των σηράγγων «Τρύπες του Καραμανλή», οι επείγουσες εργασίες τοποθέτησης μεταλλικών διχτυών προκειμένου να αρθούν οι χρόνιες επικινδυνότητες από καταπτώσεις μικρών και μεγαλύτερων βράχων.

Παράλληλα θα διενεργηθούν και ασφαλτοστρώσεις σε ένα μεγάλο μέρος της Λ. Αθηνών – Σουνίου.

Αν και ο αρχικός σχεδιασμός ήταν οι εργασίες να διαρκέσουν τρεις με τέσσερις μήνες, μετά από παρέμβαση του Περιφερειάρχη προς τον ανάδοχο επιτεύχθηκε η σύντμηση των εργασιών με διπλές βάρδιες και Σαββατοκύριακα. Στόχος είναι στις 24 Απριλίου, το Σάββατο του Λαζάρου, τα έργα να έχουν αποπερατωθεί.

Το διάστημα από 5/4/2021 έως 24/4/2021 θα πραγματοποιηθεί πλήρης και για όλο το 24ωρο διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στα δύο ρεύματα της Λ. Αθηνών – Σουνίου (Ε.Ο. 91) και η κίνηση θα διεξάγεται μέσω Λ. Βάρης – Κορωπίου.

Με αφορμή τις σχετικές παρεμβάσεις ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης επισημαίνει: «Η ασφαλέστερη μετακίνηση των πολιτών αποτελεί βασική προτεραιότητα μας. Μετά από τις σχετικές ενέργειες μας τα αρμόδια συνεργεία θα προβούν σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για την άμεση υλοποίηση των έργων και τον περιορισμό της ταλαιπωρίας των οδηγών στο ελάχιστο δυνατό. Απευθύνουμε έκκληση προς τους οδηγούς να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων οργάνων καθώς και τη σχετική σήμανση για τις παρακαμπτήριες οδούς για την διευκόλυνση τους. Η τοποθέτηση των προστατευτικών στα βραχώδη σημεία και η ανακατασκευή της ασφαλτόστρωσης στην περιοχή, συμβάλουν στο στόχο μας να επιτευχθεί η αυξημένη ασφάλεια των χιλιάδων πολιτών που διέρχονται από τη Λ. Αθηνών – Σουνίου».

Οι εργασίες περιλαμβάνουν την αποξήλωση επικίνδυνων προς κατάπτωση ογκολίθων και την επένδυση των πρανών με ειδικό συρματόπλεγμα εκατέρωθεν των σηράγγων, σε μήκος 150 μέτρων πριν και 80 μέτρων μετά τις σήραγγες, στην κατεύθυνση προς Αθήνα. Η επιφάνεια συρματοπλέγματος που θα τοποθετηθεί θα είναι περίπου 3.000 τετραγωνικά μέτρα.

Τέλος, με εντολή του Περιφερειάρχη Αττικής εκτελούνται εργασίες ασφαλτόστρωσης στην περιοχή από Βάρκιζα μέχρι Βουλιαγμένη και στα δύο ρεύματα, σε μία οδό ιδιαίτερα ταλαιπωρημένη από την πάροδο των ετών προκειμένου να αυξηθεί το επίπεδο οδικής ασφάλειας.