Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Ο ΙΣΑ απευθύνει έκκληση για τήρηση των μέτρων

Ατομική ευθύνη ζητάει από του πολίτες και ενίσχυση του ΕΣΥ από την Κυβέρνηση, ζητάει ο Πατούλης.

Έκκληση προς τους πολίτες να τηρούν με συνέπεια και αυστηρότητα τα μέτρα ατομικής προφύλαξης και κοινωνικής αποστασιοποίησης, ενόψει του ανοίγματος των δραστηριοτήτων, απευθύνει ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών (ΙΣΑ).

Μάλιστα, το θέμα συζητήθηκε διεξοδικά στο πλαίσιο της τελευταίας συνεδρίασης του ΔΣ του ΙΣΑ, όπου τα μέλη του επεσήμαναν την κρισιμότητα της κατάστασης και κάλεσαν τόσο τους πολίτες όσο και την πολιτεία να διασφαλίσουν τις προϋποθέσεις για μία ασφαλή, σταδιακή επαναφορά στην κανονικότητα. Επίσης, τονίστηκε η ανάγκη να ενισχυθεί με μόνιμο προσωπικό το Εθνικό Σύστημα Υγείας για να καταστεί ισχυρό απέναντι στις υγειονομικές απειλές.

«Αυτήν την ώρα η ατομική ευθύνη του πολίτη έχει καθοριστική σημασία για την προστασία, τόσο τη δική του όσο και της κοινωνίας. Είναι στο χέρι όλων μας να επιστρέψουμε με ασφάλεια στη κανονικότητα και να πάρουμε πίσω τη ζωή μας», σχολίασε ο πρόεδρος του ΙΣΑ, Γιώργος Πατούλης.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι πρέπει να ενισχυθεί το Εθνικό Σύστημα Υγείας, καθώς έχει μεγάλη σημασία η στρατηγική και μακροπρόθεσμη προοπτική που θα το καταστήσει ισχυρό, απέναντι σε κάθε τωρινή ή μελλοντική απειλή. «Μόνο έτσι θα αποτραπεί μία νέα αιμορραγία του άξιου ιατρικού επιστημονικού προσωπικού μας προς το εξωτερικό, που θα αποδυναμώσει περαιτέρω υγειονομικά τη χώρα μας», κατέληξε ο κ. Πατούλης.