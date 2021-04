Αθλητικά

Γκουαρντιόλα: είμαστε πολύ κοντά στο να τους πάρουμε το στέμμα

Οι «πολίτες» βρίσκονται μια «ανάσα» από το να διαδεχθούν την Λίβερπουλ στον… θρόνο του πρωταθλητή της Premier League.

Ο Πεπ Γκουαρντιόλα δήλωσε ότι η Μάντσεστερ Σίτι είναι πολύ κοντά στην κατάκτηση του τίτλου στην Premier League, μετά τη χθεσινή εκτός έδρας νίκη 2-0 επί της Λέστερ, αποτέλεσμα που έφερε τους «πολίτες» στο +17 από τη δεύτερη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, η οποία έχει αυτή τη στιγμή δύο αγώνες λιγότερους.

Μετά την εξέλιξη αυτή, οι «πολίτες» χρειάζονται 11 βαθμούς στα τελευταία επτά παιχνίδια τους στο πρωτάθλημα, για να εξασφαλίσουν τον τρίτο τίτλο τους μέσα σε τέσσερα χρόνια. Παράλληλα, με τη χθεσινή νίκη της, η Μάντσεστερ Σίτι στέρησε και θεωρητικά από τη Λίβερπουλ τη δυνατότητα να υπερασπιστεί το «στέμμα» που κατέκτησε πέρυσι, καθώς οι «κόκκινοι» βρίσκονται πλέον 25 βαθμούς πίσω από την ομάδα του Πεπ Γκουαρντιόλα και ενώ έχουν ακόμη οκτώ παιχνίδια έως τη λήξη του πρωταθλήματος.

«Οι πρωταθλητές είναι η Λίβερπουλ. Αυτοί έχουν το στέμμα, αλλά είμαστε κοντά στο να το πάρουμε» δήλωσε ο Ισπανός τεχνικός μετά τον αγώνα με τη Λέστερ και συνέχισε, «Αγαπώ την Premier League περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη διοργάνωση. Είμαστε κοντά, πολύ κοντά. Σε lockdown, χωρίς θεατές, σε κάθε παιχνίδι ήμασταν εκεί. Δεν θα ξεχάσω ποτέ αυτή τη σεζόν».