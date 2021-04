Life

Γαλλία: σάλος με το τεστ παρθενίας σε ριάλιτι!

Παρεμβάσεις ακόμα και σε κυβερνητικό επίπεδο για τις απαράδεκτες εικόνες. Η «τελετή» της πιστοποίησης της παρθενίας με ένα μαντίλι.

Κυβερνητικές αποδοκιμασίες προκάλεσε ένα γαλλικό τηλεοπτικό ριάλιτι που πρoέβαλε τεστ παρθενίας, μια τελετή κατά την οποία υποτίθεται ότι οι νέες νύφες αποδεικνύουν την αγνότητά τους πριν από τον γάμο. Η υπουργός Ισότητας, Μαρλέν Σιαπά, έστειλε επιστολή στο ανώτερο συμβούλιο οπτικοακουστικών μέσων, λέγοντας ότι εξοργίστηκε από τον τρόπο με τον οποίο η εκπομπή «Απίστευτοι γάμοι Ρομά» χειρίστηκε την τελετή, κατά την οποία παρακολουθεί κανείς τη νύφη να εξετάζεται από γυναίκες συγγενείς λίγο πριν από τον γάμο.

Η γαλλική σειρά του καναλιού TFX παρουσιάζει τις παραδόσεις σχέσεων και γάμου της καταλανικής κοινότητας Ρομά της πόλης Περπινιάν. Σε επεισόδιο που μεταδόθηκε τον Φεβρουάριο, οι θεατές είδαν, εν μέσω των προετοιμασιών για έναν πλούσιο γάμο, το κρεβάτι στο οποίο επρόκειτο να πραγματοποιηθεί η τελετή. «Σε αυτό το κρεβάτι μια γυναίκα με ειδική εκπαίδευση δοκιμάζει την αντίσταση του υμένα της Ναομί με ένα λεπτό μαντίλι. Η τελετή του μαντιλιού είναι παραδοσιακή και αναπόφευκτη. Εάν η Ναομί είχε σεξουαλικές σχέσεις, ο γάμος θα ακυρωθεί», εξήγησε ο παρουσιαστής στην εκπομπή.

Σε άλλες σκηνές, γυναίκες της κοινότητας ανέφεραν ότι η τελετή είναι σημαντική «για την οικογένεια του αγοριού. Για να ξέρουν ότι έχει πάρει μια όμορφη γυναίκα που είναι παρθένα». Όταν τις ρώτησαν αν οι άνδρες θα έπρεπε να έχουν παρόμοιες δοκιμασίες, μια γυναίκα απάντησε πως «δεν είναι έτσι. Ξεκινάμε με την πεποίθηση ότι εάν ένας νεαρός άνδρας δεν βγαίνει στα πάρτι και δεν βλέπει άλλα κορίτσια πριν παντρευτεί, τότε μετά θα τον γάμο θα του έχει λείψει. Είναι μια εμπειρία που πρέπει να έχει».

Στην επιστολή της, η Σιαπά δήλωσε εξοργισμένη με τον περίπου δεδομένο τόνο του προγράμματος. «Ο θεσμός του γάμου εξευτελίστηκε, χωρίς κανένα σχολιασμό», έγραψε. Πρόσθεσε ότι η εκπομπή ήταν «ακόμη πιο αηδιαστική» επειδή μόλις πρόσφατα ψηφίστηκε ο νόμος «που απαγορεύει τα τεστ παρθενίας και διασφαλίζει τη συγκατάθεση και των δύο συντρόφων σε έναν γάμο».

Μια ρήτρα του γαλλικού νόμου καθιστά παράνομο για τους γιατρούς να εκδίδουν πιστοποιητικά παρθενίας. Το άρθρο απευθύνεται κυρίως στη μουσουλμανική κοινότητα της Γαλλίας. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αναφέρει ότι η πρακτική της επιθεώρησης του παρθενικού υμένα, οπτικά ή με τα δάχτυλα, αποτελεί παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των γυναικών.

