ΚΙΝΑΛ: μέτρα για τις επιχειρήσεις σε Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Κοζάνη

Έντονη κριτική στην κυβέρνηση, από το ΚΙΝΑΛ, για μάτιαες διαβεβαιώσεις προς τους επαγγελματίες.

Το Κίνημα Αλλαγής προτείνει τρία μέτρα άμεσης παρέμβασης για τις εμπορικές επιχειρήσεις σε Πάτρα, Κοζάνη και Θεσσαλονίκη, οι οποίες, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Γραφείο Τύπου του κόμματος, «έπεσαν θύματα όχι μόνο της πανδημίας αλλά και της προχειρότητας και αναξιοπιστίας της κυβέρνησης».

Ειδικότερα, τα μέτρα αφορούν:

Αποζημίωση ειδικού σκοπού για τις επιχειρήσεις που ανήκουν στους πληττόμενους ΚΑΔ, ως ελάχιστο μέτρο στήριξης της πραγματικής οικονομίας που βρίσκεται σε οριακό σημείο.

Μη επιστρεπτέα προκαταβολή για τον Απρίλιο και όσο θα συνεχίζεται το lockdown για το σύνολο των πληττόμενων επιχειρήσεων.

Μηδενική υποχρέωση καταβολής ενοικίου (με αντίστοιχη χρηματική επιδότηση από την πολιτεία) για το ίδιο χρονικό διάστημα.

Το Κίνημα Αλλαγής επικρίνει την κυβέρνηση γιατί «χωρίς (όπως αποδείχτηκε) την έγκριση της επιστημονικής επιτροπής, παρά την εκθετική αύξηση των κρουσμάτων από τη Δευτέρα, ανακοίνωσε μέτρα με μοναδικό κριτήριο την επικοινωνιακή της επιβίωση».

Ακόμη, τονίζει ότι «ο εμπορικός κόσμος στις Περιφερειακές Ενότητες Θεσσαλονίκης, Κοζάνης και Αχαΐας οδηγείται σε οικονομικό αδιέξοδο, μετά την απόφαση για παράταση του lockdown μέχρι τις 12 Απριλίου». Όπως προσθέτει, αυτό συμβαίνει γιατί οι έμποροι πίστεψαν τις κυβερνητικές ανακοινώσεις και προχώρησαν στις απαιτούμενες ενέργειες για το άνοιγμα των καταστημάτων τους (καθαριότητες, απολυμάνσεις, τοποθετήσεις προϊόντων, παραγγελίες, προγράμματα εργαζομένων κ.ά.), ξοδεύοντας χρήματα και πολύτιμους πόρους σε μία ήδη επιβαρυμένη περίοδο για τις επιχειρήσεις τους.

Τέλος, το Κίνημα Αλλαγής απευθύνει έκκληση σε όλους τους πολίτες, αλλά και τον εμπορικό κόσμο που θα λειτουργήσει τα καταστήματά του από τη Δευτέρα, να φροντίσουν με απόλυτο τρόπο για την τήρηση των κανόνων υγιεινής, ώστε να μη χαθούν άλλες ανθρώπινες ζωές και η επερχόμενη πασχαλινή εμπορική περίοδος να αποτρέψει τα μαζικά λουκέτα στον εμπορικό κλάδο.

