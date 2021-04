Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Κικίλιας: και το Πάσχα και το καλοκαίρι θα είναι καλύτερα από πέρυσι

Γιατί θα λειτουργήσει το λιανεμπόριο σε Αττική , αλλά όχι σε Κοζάνη, Θεσσαλονίκη και Αχαΐα; Το μήνυμα του υπουργού Υγείας στου εμπόρους.

Ψυχραιμία, σύνεση και μέτρο συνέστησε για μια ακόμη φορά ο υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας «μέσα σε αυτόν τον πόλεμο που δίνουμε με τον κορονοϊό» όπως χαρακτηριστικά ανέφερε και εξήγησε πως την περασμένη Τετάρτη, ελήφθη μία απόφαση μετά από εισήγηση της Επιτροπής, να δώσουμε κάποιες «ανάσες» στην κοινωνία και στην οικονομία.

«Αυτό αναστέλλεται για τις περιοχές της Κοζάνης, της Θεσσαλονίκης και της Αχαΐας για ένα χρονικό διάστημα καταρχάς μιας εβδομάδας» είπε ο υπουργός Υγείας και πρόσθεσε: «Όταν σε κάτι τόσο δυναμικό, όπως η πανδημία, έρχεται εκτάκτως το βράδυ της Παρασκευής η Επιτροπή -με εισήγηση του Σωτήρη Τσιόδρα- και παραθέτει νέα στοιχεία που δείχνουν περαιτέρω πίεση για αυτούς τους τρεις νομούς, καταλαβαίνετε ότι δεν είναι δυνατόν η Κυβέρνηση να κλείσει τα μάτια».

Η δύσκολη κατάσταση σε Κοζάνη, Θεσσαλονίκη και Αχαΐα

Τα ενεργά κρούσματα στον δήμο Κοζάνης αυξήθηκαν κατά 97,56%, η πληρότητα στα νοσοκομεία στην Πτολεμαΐδα και την Κοζάνη είναι κοντά στο 100% και υπάρχουν... μηδέν κενές κλίνες ΜΕΘ, είπε ο Β. Κικίλιας.

«Εδώ και 2,5 μήνες παλεύουμε και προσπαθούμε για την Κοζάνη. Ο κρατικός μηχανισμός έχει κάνει πολύ μεγάλες προσπάθειες, έχει μεταβεί και θα ξαναπάει ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας, ο κύριος Χαρδαλιάς, έχει κάνει συσκέψεις με τις τοπικές Αρχές», είπε και αναφερόμενος στον νομό Θεσσαλονίκης συμπλήρωσε πως έχουμε 3.776 ενεργά κρούσματα, εκ των οποίων το 89% είναι συμπτωματικοί ασθενείς.

«7.250 επαφές από τις οποίες το 44% είναι συμπτωματικές και ο δήμος Θεσσαλονίκης έχει αύξηση 45% το τελευταίο δεκαήμερο. Στο δήμο Θεσσαλονίκης και στον νομό Θεσσαλονίκης δόθηκε μια τεράστια και αγωνιώδης μάχη τον Νοέμβριο από όλη την κοινωνία» πρόσθεσε μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό OPEN.

Όσον αφορά την Αχαΐα, είπε πως αυτή τη στιγμή έχουμε 95% πληρότητα στις απλές κλίνες και «έχουμε επεκτείνει τρεις φορές το έκτακτο σχέδιό μας στα Νοσοκομεία, τα οποία στο μεγαλύτερο κομμάτι τους είναι Covid και έχουν μόνο δύο κλίνες ΜΕΘ-Covid κενές».

Γιατί θα λειτουργήσει τα λιανεμπόριο στην Αττική

Το Rt στην Αττική βρίσκεται κάτω από το 1 αυτή τη στιγμή είπε ο Β. Κικίλιας και διερωτήθηκε: «Είναι πολύ καλά το 1; Όχι. Αλλά, παρουσίασε μία σταθεροποίηση, αν και σε υψηλά επίπεδα, και η Αττική είναι κλειστή το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από όλες τις άλλες Περιφέρειες. Τι είπε μετά από εισήγηση της Επιτροπής των ειδικών η κυβέρνηση; Είπε, βοηθούντος και του testing, ελάτε να δώσουμε μία μικρή "ανάσα" και να δοκιμάσουμε, να δούμε, βλέποντας πώς εξελίσσεται η κατάσταση, πώς μπορεί να λειτουργήσει το λιανεμπόριο στα μικρά καταστήματα, πολύ περιορισμένα, σε συγκεκριμένο χρόνο και με τον τρόπο με τον οποίο τα υγειονομικά πρωτόκολλα το επιβάλλουν και θα δούμε ξανά στην επόμενη σύσκεψη της Επιτροπής και στη μεθεπόμενη, πώς θα προχωρήσουμε».

Φέτος και το Πάσχα και το καλοκαίρι θα είναι καλύτερα από πέρυσι

«Βλέπω ότι ο Απρίλιος, με βάση την πορεία της πανδημίας σε όλο τον κόσμο, είναι ένας μήνας δύσκολος και πιεστικός. Έχουμε κάνει πλέον 1.700.000 εμβολιασμούς και θα κάνουμε 1.500.000 τον Απρίλιο. Έχουμε φτάσει τόσο κοντά. Το φετινό καλοκαίρι σίγουρα θα είναι πολύ καλύτερο από το περσινό. Οι Έλληνες θα είναι εμβολιασμένοι. Μέχρι τις 2 Μαΐου, που είναι το Πάσχα των Ορθοδόξων, το Πάσχα της Πίστης μας, θα έχουν εμβολιαστεί οι ηλικίες άνω των 60 και οι συνάνθρωποί μας που είναι ευπαθείς, που έχουν σοβαρά νοσήματα. Οι 50ρηδες και οι 40ρηδες θα εμβολιαστούν τον Ιούνιο και τον Ιούλιο», είπε ο υπουργός Υγείας και εξέφρασε την ελπίδα πως το φετινό Πάσχα θα είναι καλύτερο από το περσινό. «Όλα θα είναι καλύτερα από πέρσι, αλλά με προσοχή, με εγκράτεια και φροντίζοντας ο ένας τον άλλον» επισήμανε.

Καταλαβαίνω την αγωνία των εμπόρων, αλλά πρέπει να προστατευθούμε

«Συμπάσχω με αυτούς τους ανθρώπους, τους καταλαβαίνω πλήρως. Καταλαβαίνω και τη μία κουβέντα παραπάνω, ενδεχομένως, μέσα στην αγωνία τους για να μπορέσουν να λειτουργήσουν και να ξαναπάρει μπρος η οικονομία. Αλλά προσέξτε. Ο Έλληνας και η χώρα έχουν εθνική μνήμη. Δόθηκε μία πατριωτική προσπάθεια τον Νοέμβριο, "ξεχείλισαν" τα νοσοκομεία μας από συμπολίτες μας που είχαν ανάγκη για ένα κρεβάτι ΜΕΘ, ακόμα και για μία απλή κλίνη», κατέληξε ο υπουργός Υγείας τονίζοντας πως, όλη η χώρα έγινε μία Υγειονομική Περιφέρεια για να αντέξουμε και τώρα, με τους εμβολιασμούς, έχουμε φτάσει πολύ κοντά στο τέλος, «αλλά έχουμε μπροστά μας ένα δύσκολο μήνα, όπου αυτή η πανδημία -όχι μόνο στη χώρα μας, πολύ χειρότερα σε όλες τις άλλες χώρες του κόσμου, με φόρο αίματος υπερπολλαπλάσιο- τώρα που μας χτυπά την πόρτα και είναι εδώ, δεν θα προστατευτούμε;».

