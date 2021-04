Καιρός

Καιρός: τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες την Δευτέρα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πως θα κυμανθεί η θερμοκρασία. Σε ποιες περιοχές η ένταση των ανέμων θα φτάσει και τα 8 μποφόρ. Δείτε αναλυτική πρόγνωση ανά περιοχή.

Για σήμερα Δευτέρα, αναμένονται στα βορειοανατολικά τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες τις πρωινές ώρες. Στην υπόλοιπη χώρα ασθενείς τοπικές βροχές και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες πρόσκαιροι όμβροι κυρίως στα ηπειρωτικά ορεινά.Ευνοείται η μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα νότια.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση. Στις υπόλοιπες περιοχές θα πνέουν νοτιοδυτικοί και βαθμιαία νοτιοανατολικοί 5 με 7 και πρόσκαιρα τις πρωινές ώρες στο νότιο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα κεντρικά και τα βόρεια.

ΑΤΤΙΚΗ: Αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές. Οι άνεμοι νοτιοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ, που γρήγορα θα στραφούν σε βορειοανατολικούς με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Αναμένονται λίγες παροδικές νεφώσεις. Οι άνεμοι βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ, όπου από τις μεσημβρινές ώρες βαθμιαία θα στραφούν σε ανατολικούς νοτιοανατολικούς και θα εξασθενήσουν. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ: Στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες τις πρωινές ώρες και βαθμιαία βελτίωση. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες παροδικές νεφώσεις. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ. Από τις μεσημβρινές ώρες βαθμιαία θα στραφούν σε ανατολικών διευθύνσεων και θα εξασθενήσουν. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ: Αναμένονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές, κυρίως στη δυτική Στερεά, τη δυτική Πελοπόννησο και τα νοτιότερα τμήματα του Ιονίου. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες πρόσκαιροι όμβροι θα εκδηλωθούν κυρίως στα ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 4 και στο Ιόνιο 4 με 5 πρόσκαιρα τις πρωινές ώρες στο βόρειο Ιόνιο 6 μποφόρ. Από τις μεσημβρινές ώρες στο νότιο Ιόνιο θα στραφούν σε ανατολικών διευθύνσεων 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ: Αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες πρόσκαιροι όμβροι κυρίως στα ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι στα νότια, νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ, όπου βαθμιαία θα στραφούν σε ανατολικούς βορειοανατολικούς με την ίδια ένταση. Στα βόρεια, βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ, όπου από τις μεσημβρινές ώρες βαθμιαία θα στραφούν σε ανατολικούς βορειοανατολικούς και θα εξασθενήσουν. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ: Αναμένονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών στις Κυκλάδες. Οι άνεμοι νότιοι νοτιοδυτικοί 5 με 7 πρόσκαιρα τις πρωινές ώρες 8 μποφόρ. Από το απόγευμα βαθμιαία θα στραφούν σε ανατολικούς νοτιοανατολικούς με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 21 και τοπικά στη βόρεια Κρήτη έως 23 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ: Αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές κυρίως στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, όπου τις πρωινές ώρες στις βορειότερες περιοχές θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι νότιοι νοτιοανατολικοί 5 με 7μποφόρ και στα βορειότερα τμήματα ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με3 βαθμούς χαμηλότερη.

Πρόγνωση καιρού για την Τρίτη 6 Απριλίου

Στο Ιόνιο, τα ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο, αναμένονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις με πρόσκαιρες τοπικές βροχές και βαθμιαία βελτίωση από το μεσημέρι. Στο νότιο Αιγαίο λίγες τοπικές νεφώσεις. Ευνοείται η μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα νότια.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 6 με 8 μποφόρ, που μέχρι το βράδυ θα στραφούν σε δυτικούς νοτιοδυτικούς 5 με 7 μποφόρ. Στις υπόλοιπες περιοχές θα πνέουν αρχικά από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, που βαθμιαία θα στραφούν σε δυτικούς νοτιοδυτικούς τοπικά στα νότια έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα ανατολικά.