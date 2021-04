Πολιτική

Χαρίτσης: επιτακτική ανάγκη για ολοκληρωμένο σχέδιο για τη βιομηχανία

Ο αρμόδιος τομεάρχης του ΣΥΡΙΖΑ καταλογίζει στην κυβέρμησησ «ολιγωρία» και ότι «αφήνει ανεκμετάλλευτη μια μεγάλη ευκαιρία».

Την επιτακτική ανάγκη για ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για τη βιομηχανία υπογραμμίζει ο τομεάρχης Ανάπτυξης και Επενδύσεων του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Αλέξης Χαρίτσης, σε άρθρο του στην εφημερίδα «Ναυτεμπορική».

Σημειώνει ότι το Ταμείο Ανάκαμψης πρέπει να παίξει καθοριστικό ρόλο στην χάραξη της νέας βιομηχανικής πολιτικής της χώρας, ωστόσο υποστηρίζει ότι «δυστυχώς, η κυβέρνηση προσανατολίζεται προς τις γνωστές από το παρελθόν μεταπρατικές και κατασκευαστικές δραστηριότητες χωρίς να αντιλαμβάνεται ότι χωρίς βιομηχανική ανάπτυξη, χωρίς καινοτομικό πνεύμα, δεν υπάρχει προοπτική να απεμπλακούμε από την κρίση». Επισημαίνει ότι αυτά έχουν τεθεί προς την κυβέρνηση με ερώτηση που κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή, για να τονίσει πως «άλλος χρόνος για χάσιμο δεν υπάρχει» και να σχολιάσει: «Ελπίζουμε η πρωτοβουλία μας αυτή να μην αντιμετωπιστεί με την γνωστή κυβερνητική αλαζονεία και να εκκινήσει επιτέλους ένας ουσιαστικός διάλογος για το μέλλον της βιομηχανίας».

Ο κ. Χαρίτσης αναφέρεται στις μεταρρυθμίσεις της περιόδου 2015-2019 στο πλαίσιο της Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής που είχε εκπονήσει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, προσθέτει ότι στη διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ έγινε «η πρώτη εδώ και δεκαετίες απόπειρα για μια συνολική, στρατηγικού χαρακτήρα αντιμετώπιση της βιομηχανικής πολιτικής», για να υπογραμμίσει ότι «η προσπάθεια αυτή πρέπει να συνεχιστεί».

Τονίζει ότι «οφείλουμε με γνώμονα τις αρχές της βιώσιμης και δίκαιης ανάπτυξης, να προσαρμοστούμε στη νέα βιομηχανική στρατηγική για την Ευρώπη που ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Μάρτιο του 2020». «Η ελληνική βιομηχανία, αξιοποιώντας το περιζήτητο ανθρώπινο ταλέντο και τα γεωστρατηγικά και μορφολογικά πλεονεκτήματα της χώρας, μπορεί να αποτελέσει μέρος των νέων αλυσίδων αξίας που προωθούνται στο πλαίσιο της διπλής μετάβασης προς την κλιματική ουδετερότητα και την τεχνολογική πρωτοπορία», προσθέτει. Επισημαίνει ότι «το Ταμείο Ανάκαμψης πρέπει να παίξει καθοριστικό ρόλο στην χάραξη της νέας βιομηχανικής πολιτικής της χώρας» και ότι «οι πόροι του, οι οποίοι αφορούν κατ' εξοχήν την βιομηχανία και την επιχειρηματικότητα, προωθούν την πράσινη ανάπτυξη, αλλά και την ψηφιοποίηση της παραγωγής». Σημειώνει ότι «σε ένα παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον όμως, φορολογικών παραδείσων και γενικευμένου εργασιακού και περιβαλλοντικού dumping, ζητούμενο για μας δεν είναι η παροχέτευση κερδοσκοπικών κεφαλαίων στην οικονομία, αλλά η προσέλκυση βιώσιμων επενδύσεων που θα οδηγούν στην παραγωγή εγχώριας αξίας, μετρήσιμων οικονομικών και κοινωνικών ωφελειών για τη χώρα μας».

Ο αρμόδιος τομεάρχης του ΣΥΡΙΖΑ μιλά για «ολιγωρία» της κυβέρνησης στη λήψη συγκεκριμένων πρωτοβουλιών στην παραπάνω κατεύθυνση, που «αφήνει ανεκμετάλλευτη μια μεγάλη ευκαιρία» και τονίζει ότι «η έλλειψη αυτή την κρίσιμη στιγμή οποιουδήποτε συγκροτημένου σχεδίου για την βιομηχανία θα οδηγήσει σε επιμέρους σπασμωδικές παρεμβάσεις, και ουσιαστικά στην απαξίωση ενός πολύ κρίσιμου τομέα της οικονομίας». «Οφείλουμε να αφουγκραστούμε τις νέες συνθήκες, να αξιοποιήσουμε τους διαθέσιμους πόρους, να συγκροτήσουμε ένα ολιστικό σχέδιο για την βιομηχανική παραγωγή, λαμβάνοντας υπόψη τα επιμέρους χαρακτηριστικά, προκειμένου να βελτιώσουμε τη θέση της χώρας μας στις διεθνείς αγορές», υπογραμμίζει.