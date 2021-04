Πολιτική

Στο Βελιγράδι ο Νίκος Δένδιας

Τριμερής συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών Ελλάδας, Κύπρου και Σερβίας. Στο επίκεντρο οι προοπτικές της ενίσχυσης της πολυμερούς συνεργασίας.

Ο Υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, θα μεταβεί τη Δευτέρα 5 Απριλίου στο Βελιγράδι. Στην επίσκεψη θα συμμετάσχουν, επίσης, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, Σπήλιος Λιβανός και ο Υφυπουργός Εξωτερικών, Κώστας Φραγκογιάννης.

Ο Υπουργός Εξωτερικών θα έχει συνάντηση με τον Σέρβο ομόλογό του Nicola Selakovic και αμέσως μετά θα συμμετάσχει, στην πρώτη τριμερή συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών Ελλάδας, Κύπρου, Σερβίας.

Στη συνέχεια, ο Υπουργός Εξωτερικών θα γίνει δεκτός, διαδοχικά, από τον Πρόεδρο της Σερβίας Aleksandar Vucic, τον Πρόεδρο της Βουλής Ivica Dacic και τον Πατριάρχη των Σέρβων Μακαριώτατο Πορφύριο Α'.

Στο επίκεντρο των διμερών επαφών αναμένεται να βρεθεί η στενή συνεργασία Ελλάδας-Σερβίας, σε εφαρμογής της Κοινής Δήλωσης που υπογράφηκε στο πλαίσιο του 3ου Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας που έλαβε χώρα στην Αθήνα τον Δεκέμβριο του 2019. Αναμένεται επίσης να συζητηθούν η Ευρωπαϊκή προοπτική της Σερβίας, καθώς και οι εξελίξεις στην ευρύτερη περιφέρεια των Δυτικών Βαλκανίων και της Ανατολικής Μεσογείου.

Στην τριμερή συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών Ελλάδας, Κύπρου και Σερβίας αναμένεται να εξετασθούν οι προοπτικές της ενίσχυσης της πολυμερούς συνεργασίας με έμφαση σε διάφορους τομείς, όπως για παράδειγμα οι μεταφορές και η ενέργεια.

