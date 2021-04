Πολιτική

Σακελλαροπούλου: περιήγηση σε υπαίθρια έκθεση για τα 200 χρόνια από το 1821

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας περιηγήθηκε στη δράση «200 χρόνια Ελλάδα-40 χρόνια Ευρώπη», συνοδευόμενη από τον Δήμαρχο της Αθήνας.

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου περιηγήθηκε στη δράση «200 χρόνια Ελλάδα - 40 χρόνια Ευρώπη».

Πρόκειται για 21 αφίσες που έχουν αναρτηθεί σε ειδικά σταντ του Δήμου Αθηναίων, στην οδό Βασ. Όλγας, και που αποτελούν πρωτότυπα έργα εικαστικών, φωτογράφων, σκιτσογράφων, γραφιστών και δημιουργικών γραφείων επικοινωνίας. Την Πρόεδρο της Δημοκρατίας συνόδευσε ο Δήμαρχος της Αθήνας Κώστας Μπακογιάννης. Μετά την ξενάγηση, η κυρία Σακελλαροπούλου δήλωσε:

«Είναι μια πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσα σύνθεση απόψεων, γιατί είναι ένας συνδυασμός με 21 podcast, όπου μιλούν πολιτικοί, ιστορικοί, λογοτέχνες, και 21 εικαστικά έργα. Μια ενδιαφέρουσα οπτική, που μας δείχνει το πώς προχωράει ο τόπος μας και πώς οι νεότεροι καλλιτέχνες με τα έργα τους μπορούν να ενταχθούν στην πόλη, σε έναν ευχάριστο περίπατο στη Βασ. Όλγας. Νομίζω ότι όλοι οι Αθηναίοι αξίζει να επισκεφθούν τη δράση αυτή, όσο το επιτρέπουν τα μέτρα».

Στη συνέχεια, η Πρόεδρος της Δημοκρατίας περιηγήθηκε στην υπαίθρια έκθεση «Η Ιστορία έχει πρόσωπο», που φιλοξενείται στην περίφραξη του Εθνικού Κήπου. Στην έκθεση παρουσιάζονται 22 πίνακες με ορισμένα από τα 320 μοναδικά πορτρέτα αγωνιστών του ΄21 που φιλοτέχνησε εκ του φυσικού από το 1839-1844 ο Benjamin Mary, διπλωματικός αντιπρόσωπος του Βελγίου στην Ελλάδα.