Πουλούσε “μαϊμού” προϊόντα με τηλεφωνικό ραντεβού (εικόνες)

Το συνολικό ύψος της επαπειλούμενης ζημίας υπερβαίνει τις 483.000 ευρώ!

Πάνω από 1.800 απομιμητικά είδη ένδυσης, υπόδησης και αξεσουάρ γνωστών εταιρειών εντοπίστηκαν από την Υποδιεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδας σε κατοικία-αποθήκη, όπου τα προϊόντα-«μαϊμούδες» πωλούνταν στους ενδιαφερόμενους, ύστερα από τηλεφωνικά ραντεβού.

Το συνολικό ύψος της επαπειλούμενης ζημίας, σύμφωνα με τις έως τώρα πραγματογνωμοσύνες εκπροσώπων των εταιρειών, υπερβαίνει τις 483.000 ευρώ, όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

Για την υπόθεση συνελήφθη ένας άνδρας, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για πλαστογραφία, αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος και παραβάσεις των νομοθεσιών που αφορούν στη ρύθμιση της αγοράς προϊόντων, τα εμπορικά σήματα και τον αθέμιτο ανταγωνισμό.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή, ενώ παράλληλα του επιβλήθηκε το προβλεπόμενο διοικητικό πρόστιμο για παράνομη διακίνηση απομιμητικών/παραποιημένων προϊόντων.

