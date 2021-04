Αθλητικά

League Cup: Πιλοτικά με 8.000 θεατές ο τελικός

Εκδηλώσεις θα ανοίξουν το δρόμο για την επιστροφή μεγάλων αριθμών φιλάθλων στα γήπεδα.

Η βρετανική κυβέρνηση ανακοίνωσε σήμερα ότι ο τελικός του Λιγκ Καπ, στον οποίο θα τεθούν αντιμέτωπες η Μάντσεστερ Σίτι και η Τότεναμ στις 25 Απριλίου στο Γουέμπλεϊ, θα διεξαχθεί παρουσία 8.000 θεατών, ως μέρος πιλοτικών εκδηλώσεων που θα ανοίξουν το δρόμο για την επιστροφή μεγάλων αριθμών φιλάθλων στα γήπεδα.

Υπενθυμίζεται ότι ο τελικός ήταν αρχικά προγραμματισμένος για τις 28 Φεβρουαρίου, αλλά η διεξαγωγή του μετατέθηκε κατά δύο μήνες, με την ελπίδα ότι ο αγώνας θα λάμβανε χώρα με παρουσία θεατών στις εξέδρες.

Στις εννέα εκδηλώσεις που θα διεξαχθούν πιλοτικά με κόσμο, συμπεριλαμβάνονται ο τελικός του Κυπέλλου Αγγλίας και ένας ημιτελικός. Από αυτές θα εκτιμηθεί εάν μεγάλες εκδηλώσεις μπορούν να διεξαχθούν σε κλειστό περιβάλλον χωρίς κοινωνική αποστασιοποίηση.

Ο ημιτελικός του Κυπέλλου ανάμεσα στη Λέστερ και τη Σαουθάμπτον θα διεξαχθεί στις 18 Απριλίου παρουσία 4.000 θεατών, ενώ σε 21.000 φιλάθλους θα επιτραπεί η είσοδος στον τελικό της διοργάνωσης στις 15 Μαΐου. Και τα δύο παιχνίδια θα διεξαχθούν στο Γουέμπλεϊ.