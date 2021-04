Κοινωνία

Άφησε 85χρονη καρκινοπαθή να πεθάνει και άρπαξε χρήματα και κοσμήματα

Η ιστορία απανθρωπιάς καταγράφεται μέσα στις σελίδες αρεοπαγιτικής απόφασης.



Μια απίστευτη ιστορία απανθρωπιάς και εκμετάλλευσης είδε το φως της δημοσιότητας.

Όλα ξεκίνησαν όταν η μια 85χρονη τον Ιούλιο του 2014 εκδήλωσε λιποθυμικό επεισόδιο και διακομίστηκε σε κρατικό νοσοκομείο, όπου και διαγνώστηκε με μεταστατικό καρκίνο στην κοιλιακή χώρα, λοίμωξη του ουροποιητικού και κακή νεφρική λειτουργία.

Όταν πήρε εξιτήριο, μια γυναίκα η οποία διέμενε στην ίδια πολυκατοικία συμφώνησε να την φροντίζει και να την περιθάλπει, καθώς αδυνατούσε να αυτοεξυπηρετηθεί και να σηκωθεί πλέον από το κρεβάτι.

Όμως, η γυναίκα που ανέλαβε την υποχρέωση να φροντίζει την 85χρόνη «αν και είχε ιδιαίτερη νομική υποχρέωση προς τούτο λόγω της συμφωνίας της με την τελευταία και ειδικότερα παρέλειψε να καλέσει ιατρική βοήθεια και να παράσχει φαρμακευτική φροντίδα για την αντιμετώπιση των ελκών της παθούσας καθώς και να φροντίσει τη μεταφορά της σε νοσηλευτικό ή άλλο ίδρυμα, όπου οι συνθήκες καθαριότητας θα ήταν καλύτερες και θα υπήρχε δυνατότητα άμεσης ιατρικής και φαρμακευτικής περίθαλψης», αναφέρουν οι αρεοπαγίτες. Δύο μήνες μετά, το δεύτερο δεκαήμερο του 2014, η ηλικιωμένη απεβίωσε μέσα στο σπίτι της.

Άθλιες συνθήκες διαβίωσης

Σύμφωνα με μαρτυρίες ανθρώπων οι οποίοι διέμεναν στην ίδια πολυκατοικία προκύπτει ότι οι, κατ' οίκον, συνθήκες διαβίωσης της θανούσας, κατά την περίοδο που τη φρόντιζε η εν λόγω γυναίκα, ήταν «άθλιες και επικίνδυνες για την υγεία της».

Ειδικότερα, όπως κατέθεσαν οι μάρτυρες, οι οποίες είχαν επισκεφθεί επανειλημμένα το διαμέρισμα της θανούσας κατά το διάστημα από τον Ιούλιο 2014 έως και λίγες ημέρες πριν το θάνατό της, «το περιβάλλον της οικίας της ήταν ρυπαρό, επικρατούσε αφόρητη δυσωδία, τα σεντόνια στο κρεβάτι, όπου βρισκόταν μονίμως ξαπλωμένη, ήταν ακάθαρτα και γεμάτα σκούρα υγρά και αίματα και το στρώμα του κρεβατιού ήταν γεμάτο ακαθαρσίες».

Σύμφωνα με την αρεοπαγιτική απόφαση, η 85χρόνη είχε «υπέστη εκ της κατακλίσεως έλκη σε αμφότερες τις πτερνικές χώρες κυρίως δε υπέστη έλκη στη σπονδυλική χώρα στο ύψος του Ιερού οστού σε βάθος τέτοιο ώστε να αποκαλύπτεται το ιερόν οστό», και η γυναίκα που είχε αναλάβει την υποχρέωση φροντίδας, παρέλειψε αφενός μεν να τη μεταφέρει για «άμεση περίθαλψη στο νοσοκομείο, αφετέρου δε να διατηρούν το στρώμα επί του οποίου ευρίσκετο το πληγωμένο σώμα της καθαρό και χωρίς μικρόβια, μη αποτρέποντας και μη εξουδετερώνοντας έτσι την ήδη δημιουργηθείσα κατάσταση κινδύνου που απειλούσε την υγεία αυτής αλλά αποδεχόμενοι τον επισυμβάντα κίνδυνο».

Όπως επισημαίνουν οι αρεοπαγίτες: «Η θανούσα, δηλαδή, ζούσε σε ένα περιβάλλον γεμάτο μικρόβια λόγω της ρυπαρότητας, που προκαλούσε αιτιωδώς σοβαρό κίνδυνο μόλυνσης του οργανισμού της, ενώ σε συνδυασμό με το γεγονός ότι αυτή ήταν σχεδόν σε μόνιμη βάση ξαπλωμένη στο κρεβάτι κάτω από αυτές τις συνθήκες ρυπαρότητας, δημιουργήθηκε πράγματι σοβαρός κίνδυνος για την υγεία της, ο οποίος και εκδηλώθηκε, όπως προκύπτει από τον ιατρικό της φάκελο, με την εμφάνιση ελκών από κατακλίσεις τόσο στις πτερνικές χώρες αμφοτέρων των ποδών όσο και στην ιερή χώρα, σε σημείο μάλιστα που να αποκαλύπτεται το ιερό οστό λόγω του βάθους του έλκους.

Επομένως, λόγω της ρυπαρότητας και των μικροβίων στο περιβάλλον της οικίας της θανούσας, σε συνδυασμό με την ακινησία της στο κρεβάτι, από το οποίο αδυνατούσε να μετακινηθεί αυτοδύναμα λόγω της κατάστασης της υγείας της (έπασχε από μεταστατικό καρκίνο στην κοιλιακή χώρα), προκλήθηκαν αιτιωδώς οι παραπάνω βλάβες στην υγεία της (έλκη εκ κατακλίσεως)».

Αν η γυναίκα που είχε αναλάβει την φροντίδα της 85χρόνης και είχε προβεί στις «οφειλόμενες ενέργειες, θα είχε αρθεί η περιγραφόμενη κατάσταση κινδύνου για την υγεία της, από την οποία προκλήθηκαν αιτιωδώς οι προαναφερόμενες βλάβες (έλκη)».

Κατασχέθηκαν τα κλοπιμαία

Μάλιστα, σε κατ’ οίκον έρευνα που έγινε από την Αστυνομία στο σπίτι της γυναίκας που είχε αναλάβει την φροντίδα της ηλικιωμένης βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τα κοσμήματα, αλλά και τα χρήματα της αποβιώσας 85χρόνης και τα κατασχεθέντα με δικαστική απόφαση δόθηκαν στους κληρονόμους της.

Τελικά, η γυναίκα που είχε αναλάβει την φροντίδα της ηλικιωμένης κρίθηκε ένοχη για την αξιόποινη πράξη της έκθεσης σε κίνδυνο και της επέβαλε ποινή φυλάκισης ενός έτους, με τριετή αναστολή. Άσκησε αναίρεση στον Άρειο Πάγο κατά της καταδικαστικής απόφαση, αλλά απορρίφθηκε.

