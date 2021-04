Τοπικά Νέα

Σεισμός στην Κρήτη

Που εντοπίζεται το επίκεντρο της σεισμικής δόνησης.

Σεισμός μεγέθους 3,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 14:18 το μεσημέρι της Κυριακής νοτίως της Κρήτης. Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου, το επίκεντρο της δόνησης εντοπίζεται στον θαλάσσιο χώρο.

Ο σεισμός έγινε σε απόσταση 105 χιλιομέτρων νότια της Ζάκρου του νομού Λασιθίου. Το εστιακό βάθος της σεισμικής δόνησης βρίσκεται στα 10 χιλιόμετρα. Ζημιές δεν αναφέρθηκαν.

