Τσίπρας: Ο κ. Μητσοτάκης έχει μετατρέψει τους επιστήμονες σε ασπίδα για τις παλινωδίες του

“Μετωπική επίθεση” στον Πρωθυπουργό για το “μπλόκο” στο λιανεμπόριο και την διαχείριση της πανδημίας γενικότερα.

Σφοδρή επίθεση κατά του Πρωθυπουργού για τους χειρισμούς του στη διαχείριση της κρίσης που πυροδότησε η πανδημία του κορονοϊού, εξαπέλυσε ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας, με αφορμή το “μπλόκο” στο άνοιγμα του λιανεμπορίου σε Θεσσαλονίκη, Αχαΐα και Κοζάνη.

Μεταξύ άλλων, ο αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης υποστηρίζει πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης «ηγείται μίας Κυβέρνησης αχρήστων» και ότι «έχει μετατρέψει τους επιστήμονες σε ασπίδα, για να τους χρεώνει όλες τις ασυναρτησίες, τις αντιφάσεις και τις παλινωδίες του, που στοιχίζουν στη χώρα».

Αναλυτικά η ανάρτηση του κ. Τσίπρα στα social media:

«Πριν δύο μέρες ο κ. Μητσοτάκης στη Βουλή πανηγύριζε για την επιτυχή διαχείριση της πανδημίας και μας διαβεβαίωνε ότι έχει σχέδιο για το σταδιακό άνοιγμα της οικονομίας.

Σε 24 ώρες επιβεβαιώθηκε για μια ακόμη φορά ότι η Κυβέρνηση όχι μόνο δεν έχει σχέδιο, αλλά έχει χάσει απολύτως τον έλεγχο.

Αφού προανήγγειλαν το άνοιγμα του λιανεμπορίου «με σχέδιο» την Παρασκευή, το ακύρωσαν το Σάββατο για τη Θεσσαλονίκη, την Αχαΐα και την Κοζάνη.

Τι άλλαξε μέσα σε λίγες ώρες; Απολύτως τίποτα. Γνώριζαν τον αριθμό των κρουσμάτων, γνώριζαν την επιδημιολογική εικόνα.

Κάθε μέρα που περνά ο κ. Μητσοτάκης επιβεβαιώνει όχι μόνο πως ηγείται μίας Κυβέρνησης αχρήστων. Αλλά και ότι έχει μετατρέψει τους επιστήμονες σε ασπίδα, για να τους χρεώνει όλες τις ασυναρτησίες, τις αντιφάσεις και τις παλινωδίες του, που στοιχίζουν στη χώρα.

Για αυτόν τον λόγο και δεν δίνει τα πρακτικά των συνεδριάσεων στη δημοσιότητα, όπως τον καλούμε εδώ και έναν χρόνο.

Η οργή του κόσμου, των εργαζομένων που βρίσκονται αντιμέτωποι με το φάσμα αθρόων απολύσεων, των καταστηματαρχών που παρά τα σωρευμένα χρέη, ξόδεψαν από το υστέρημά τους για να προετοιμάσουν το άνοιγμα των μαγαζιών τους, είναι εύλογη.

Το ελάχιστο που έχει να κάνει μία Κυβέρνηση που δεν μπορεί να διαχειριστεί τίποτα πια, είναι να τους αποζημιώσει για τα δικά της εγκληματικά λάθη.»

