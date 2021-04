Αθλητικά

Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ: Πράσινο “πάρτι” στη Λεωφόρο

Επιβλητική εμφάνιση έκαναν οι γηπεδούχοι, διασύροντας τον “Δικέφαλο του Βορρά”.

Τεράστιας σημασίας νίκη που τον φέρνει - για πρώτη την εφετινή σεζόν - εντός της πρώτης τετράδας και της “ζώνης” των ευρωπαϊκών εισιτηρίων, σημείωσε ο Παναθηναϊκός επί του ΠΑΟΚ με 3-0 στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής των πλέι-οφ της Super League. Στην 4η θέση πλέον το “τριφύλλι” με 49 βαθμούς, έναν περισσότερο από την ΑΕΚ που υποδέχεται στις 19:30 τον Ολυμπιακό στο ΟΑΚΑ. Οι Μακέντα, Βιγιαφάνιες και Αϊτόρ τα γκολ της “πράσινης” νίκης, δεύτερης επί του ΠΑΟΚ μέσα σε τρεις εβδομάδες.

Ο ΠΑΟΚ είχε την πρώτη τελική στον αγώνα στο 6ο λεπτό, μετά από φάση διαρκείας στην περιοχή των “πράσινων” και μακρινό γωνιακό σουτ του Κρέσπο, το οποίο μπλόκαρε σταθερά ο Διούδης. Οι φιλοξενούμενοι έδειχναν να “πατάνε” καλύτερα στο πρώτο κομμάτι του αγώνα και στο 15’ έφτασαν ξανά κοντά στο γκολ, όταν από ωραία συνεργασία των Ελ Καντουρί-Αντρίγια Ζίβκοβιτς και χαμηλή σέντρα του Σέρβου εξτρέμ απ’ τα αριστερά, ο Σφιντέρσκι δεν πρόλαβε για... εκατοστά να βάλει το πόδι του στην πορεία της μπάλας για να τη στείλει στα δίχτυα.

Στο 32’ από λάθος του Σένκεφελντ και γρήγορη κυκλοφορία των παικτών του ΠΑΟΚ, ο Μουργκ βρέθηκε σε θέση βολής από τα δεξιά, όμως ο Διούδης είχε πολύ καλή αντίληψη της φάσης και μπλόκαρε σταθερά το σουτ του Αυστριακού.

Από το 35’ και μετά ο Παναθηναϊκός άρχισε να ανεβαίνει πιο ψηλά και έψαχνε κυρίως με συνεργασίες από τα δεξιά, τα “ρήγματα” στη άμυνα του ΠΑΟΚ. Η επιμονή των “πράσινων” επιβραβεύτηκε στο 39’, με ένα γκολ... copy-paste σε λεπτό και πρωταγωνιστές όπως στο αντίστοιχο ματς του πρωταθλήματος στις 14 Μαρτίου. Από εξαιρετική μπαλιά του Βιγιαφάνιες στην πλάτη της άμυνας του “Δικεφάλου του Βορρά”, ο Χατζηγιοβάνης έκανε σέντρα με τη μία και ο Μακέντα με το που “έσκασε” η μπάλα κάτω, με εξαιρετική εναέρια προβολή, άνοιξε το σκορ για τους γηπεδούχους (1-0).

Στο δεύτερο ημίχρονο ο ΠΑΟΚ πήρε την κατοχή της μπάλας, πίεσε στο πρώτο τέταρτο, όμως δεν μπόρεσε να δημιουργήσει καταστάσεις στην άμυνα του Παναθηναϊκού, που κάλυπτε σωστά τους χώρους. Στο 65’ ένα μακρινό σουτ του Σβαμπ με καλές προοπτικές πέρασε πάνω απ’ τα δοκάρια. Ένα λεπτό αργότερα (66’), οι φιλοξενούμενοι έχασαν τεράστια ευκαιρία, όταν από κόρνερ του Τζόλη και συνεχόμενες κόντρες στη μικρή περιοχή, ο Κρέσπο δεν μπόρεσε να νικήσει απ’ τα δύο μέτρα τον Διούδη και στην εξέλιξη της φάσης ο Αουγκούστο έστειλε τη μπάλα άουτ με κοντινή κεφαλιά.

Στο 74’ από ωραία ενέργεια και σέντρα του Χατζηγιοβάνη, ο Μακέντα δεν πρόλαβε για πολύ λίγο να πιάσει την κεφαλιά στην ανυπεράσπιστη εστία, καθότι ο Πασχαλάκης είχε κάνει άστοχη έξοδο.

Ο Παναθηναϊκός συνέχισε να “χτυπάει” στις αντεπιθέσεις και σε μία εξ αυτών στο 77’ ο Νιάς δέχθηκε μαρκάρισμα λίγο πριν μπει στην περιοχή. Δύο λεπτά αργότερα (79’) ο Λούκας Βιγιαφάνιες ανέλαβε την εκτέλεση, το “τείχος” άνοιξε στα δύο και η μπάλα πέρασε ανάμεσα για να καταλήξει στη γωνία του Πασχαλάκη για το 2-0 του Παναθηναϊκού.

Οι “πράσινοι” συνέχισαν με την ίδια “συνταγή”, πίεση και κλέψιμο της μπάλας ψηλά και στο 85’ έφτασαν και σε τρίτο γκολ, όταν ο Μολό έκλεψε κι έβγαλε με τη μία τη μπάλα προς τον Αϊτόρ στο χώρο. Ο Ισπανός εξτρέμ “άδειασε” τον προσωπικό αντίπαλό του και με πλασέ στην αντίθετη γωνία έκανε το 3-0 για τον Παναθηναϊκό τελειώνοντας ουσιαστικά το ματς.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

Παναθηναϊκός (Λάζλο Μπόλονι): Διούδης, Μολό, Σένκεφελντ, Πούγγουρας, Χουάνκαρ, Νιάς (87’ Καμπετσής), Αλεξανδρόπουλος, Μαουρίσιο (73’ Σάντσες), Χατζηγιοβάνης (78’ Αϊτόρ), Βιγιαφάνιες, Μακέντα (78’ Ιωαννίδης).

ΠΑΟΚ (Πάμπλο Γκαρσία): Πασχαλάκης, Ροντρίγο, Ίνγκασον, Κρέσπο, Μπάμπα, Ντόουγκλας Αουγκούστο, Σβαμπ (70’ Ουάρντα), Μουργκ (62’ Τζόλης), Ελ Καντουρί, Αντρ. Ζίβκοβιτς, Σφιντέρσκι (70’ Κρμέντσικ).

