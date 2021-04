Οικονομία

ΕΦΚΑ - ΟΑΕΔ: Οι προγραμματισμένες πληρωμές έως τις 9 Απριλίου

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι. Πότε θα καταβληθεί το επίδομα των 534 ευρώ.

Πληρωμές από τον e-ΕΦΚΑ και τον ΟΑΕΔ, συνολικού ύψους 97 εκατ. ευρώ, θα πραγματοποιηθούν την περίοδο 5-9 Απριλίου.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, η καταβολή της αποζημίωσης ειδικού σκοπού στους εργαζόμενους, των οποίων οι συμβάσεις τέθηκαν σε αναστολή κατά τη διάρκεια του Μαρτίου, θα πραγματοποιηθεί είτε την Παρασκευή 9 Απριλίου είτε τη Δευτέρα 12 Απριλίου. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, για το θέμα αυτό θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση από το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Ειδικότερα:

1. Από τον e-ΕΦΚΑ θα γίνουν την περίοδο 5-9 Απριλίου οι εξής καταβολές:

11,1 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν σε 530 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

10,3 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν σε 16.448 δικαιούχους για παροχές σε χρήμα (επιδόματα μητρότητας, ασθενείας, ατυχήματος, έξοδα κηδείας).

Τέλος, 6.300 ευρώ θα καταβληθούν σε 16 δικαιούχους για κληρονομικές παροχές επικουρικής σύνταξης.

2. Από τον ΟΑΕΔ θα γίνουν κατά την περίοδο 5-9 Απριλίου οι εξής καταβολές:

40 εκατ. ευρώ σε 32.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

35 εκατ. ευρώ σε 83.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.

500.000 ευρώ σε 980 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.

Σημειώνεται ότι για την εν λόγω περίοδο δεν υπάρχουν προγραμματισμένες καταβολές από τον ΟΠΕΚΑ.



