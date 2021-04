Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Ο “χάρτης” με τα κρούσματα της Κυριακής

Σε ποιες περιοχές της χώρας εντοπίστηκαν, το τελευταίο 24ωρο, φορείς του νέου ιού. Αναλυτικά στοιχεία από τον ΕΟΔΥ.

Δεκάδες ασθενείς με κορονοϊό κατέληξαν το προηγούμενο 24ωρο, καταρρίπτοντας το προηγούμενο ρεκόρ ημερήσιων θανάτων για το 2021 και μεγαλώνοντας ακόμη περισσότερο τον απολογισμό των θυμάτων της COVID-19 στη χώρα μας.

Παράλληλα, ασφυκτική παραμένει η πίεση στα νοσοκομεία (ειδικά της Αττικής), καθώς παραμένει πολύ υψηλός ο αριθμός των διασωληνωμένων.

Από το σύνολο των 1.955 νέων κρουσμάτων κορονοϊού, 8 είναι εισαγόμενα, εκ των οποίων 6 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας.

921 από τα νέα κρούσματα προέρχονται από την Αττική, 262 από τη Θεσσαλονίκη και 71 από την Αχαΐα.

Η γεωγραφική κατανομή των κρουσμάτων ανά περιφερειακή ενότητα:

Η ημερήσια έκθεση επιδημιολογικής επιτήρησης από τον ΕΟΔΥ

