Εντυπωσιασμένος ο Χάρης Θεοχάρης από την παρέλαση των Φαραώ

Ο Υπουργός Τουρισμού εκπροσώπησε την Ελλάδα στην φαραωνική εκδήλωση στο Κάιρο. Τι είπε στο αιγυπτιακό πρακτορείο ειδήσεων.

Ως μία εξαιρετική ιδέα χαρακτήρισε τη χθεσινή εντυπωσιακή παρέλαση των Φαραώ στην Αίγυπτο, ο Υπουργός Τουρισμού, Χάρης Θεοχάρης, ο οποίος εκπροσώπησε την Ελλάδα στην ιστορική αυτή εκδήλωση στο Κάιρο.

Σε δήλωση του στο αιγυπτιακό πρακτορείο ειδήσεων ΜΕΝΑ, ο κ. Θεοχάρης τόνισε ότι «η παρέλαση δίνει ελπίδα, όπως και η ακτίνα του Φάρου της Αλεξάνδρειας, και μάλιστα σε μία χρονική περίοδο που ο κόσμος βιώνει πίεση λόγω της πανδημίας του COVID-19».

Και ο Υπουργός Τουρισμού κατέληξε: «Πιστεύω ότι αυτή η εκδήλωση είναι μια εξαιρετική ιδέα για την προώθηση του τουρισμού στην Αίγυπτο και την ανανέωση του ενδιαφέροντος για την πολυποίκιλη Ιστορία της Αιγύπτου και όχι μόνο για την αρχαία αιγυπτιακή».

