Κορονοϊός: Πέθανε ανήλικο κορίτσι

Τρίτο ανήλικο παιδί, που χάνει τη "μάχη" με τον κορονοϊό.

Ένα 16χρονο κορίτσι από τις Φιλιππίνες είναι το τρίτο ανήλικο θύμα του κορονοϊού στη χώρα μας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες το κορίτσι μεταφέρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο Νοσοκομείο Παίδων Αγιά Σοφία από την μητέρα του, χθες το βραδυ.

Έγιναν προσπάθειες ανάνηψης, ωστόσο, δεν κατάφεραν οι γιατροί να επαναφέρουν στην ζωή την 16χρονη. Όπως διαπιστώθηκε είχε προσβληθεί από κορονοϊό, ενώ δεν έχει γίνει ακόμα γνωστό αν έπασχε από υποκείμενα νοσήματα.

Είχε εμφανίσει συμπτώματα από τις αρχές της εβδομάδας, διάρροιες και εμέτους, ενώ την Τετάρτη εμφάνισε πόνο στο στήθος. Θα γίνει νεκροψία - νεκροτομή.

