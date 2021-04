Κοινωνία

Εμπρησμός Marfin: Στο “στόχαστρο” της Αστυνομίας τέσσερα άτομα (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε έναν αντιεξουσιαστή, ο οποίος άλλαξε στάση και βοήθησε τις έρευνες των αστυνομικών, οφείλεται το άνοιγμα του φακέλου της υπόθεσης.