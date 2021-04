Τοπικά Νέα

Κορονοπάρτι μέχρι... τελικής πτώσεως στην Πάτρα (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Υπαίθρια πάρτι στην "καρδιά" της Αχαϊκής πρωτεύουσας.

Μπορεί ο εμπορικός κόσμος της Πάτρας να "βράζει" για την αναστολή ανοίγματος των καταστημάτων, τονίζοντας προς κάθε καταύθυνση ότι τα μαγαζιά τους ποτέ δεν υπήρξαν εστία υπερμετάδοσης, ωστόσο. κάποιοι δεν το βάζουν κάτω.

Για ακόμη ένα βράδυ Σαββάτου το κέντρο της Πάτρας είχε μετατραπεί σε ένα μεγάλο υπαίθριο πάρτι.

Οι σκάλες της Γεροκωστοπούλου έγιναν για ακόμη μια φορά σημείο συνάντησης εκατοντάδων ανθρώπων - κυρίως νεαρών - που χωρίς να υπολογίζουν κανένα μέτρο, το διασκέδασαν μέχρι τελικής πτώσεως.

Τα σημεία συνάντησης είναι πια γνωστά, στην καρδιά της Πάτρας, τα καταστήματα που λειτουργούν με take away και delivery. Και απέξω... το αδιαχώρητο, χωρίς κανείς να επεμβαίνει.

ΠΗΓΗ: tempo24.gr