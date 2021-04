Πολιτισμός

Δέσποινα Μοίρου: Με το όνειρο ενός Όσκαρ (βίντεο)

Η Ελληνίδα ηθοποιός συμμετέχει σε μία μεγάλη διεθνή παραγωγή αξιώσεων.

Με το όνειρο ενός Όσκαρ, συμμετέχει στην ταινία “Life in a Day”, σε σκηνοθεσία του πολυβραβευμένου Κέβιν Μακ Ντόναλντ, η γνωστή Ελληνίδα ηθοποιός Δέσποινα Μοίρου. Επιλέχθηκε για να παίξει στο φιλμ, από 400.000 ηθοποιούς που έστειλαν βίντεο με σκηνές της καθημερινότητας τους στην παραγωγή.

Όπως είπε στην εκπομπή του ΑΝΤ1 “Πρωινοί Τύποι”, ο μάνατζερ της στο Λος Άντζελες την ενημέρωσε για την ακρόαση, όπου της στείλανε τις ατάκες κι εκείνη… σκηνοθέτησε τον εαυτό της.

Στην ταινία η Ελληνίδα ηθοποιός υποδύεται τρεις διαφορετικούς ρόλους, ανάμεσα σε αυτούς και τον ίδιο της τον εαυτό.

«Πραγματεύεται την χρονιά της πανδημίας παγκοσμίως, σε διάφορες περιοχές του πλανήτη, δηλαδή βλέπεις πώς αυτό το συμβάν το βιώνει ένας άνθρωπος στην Ινδία, στην Ελλάδα…», εξήγησε.

Όπως λέει η ηθοποιός, σε περίπτωση που η ταινία διεκδικήσει και κερδίσει Όσκαρ Σκηνοθεσίας, τότε θα βραβευτεί και εκείνη, καθώς σκηνοθέτησε τον εαυτό της.