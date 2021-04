Αθλητικά

Ο Προμηθέας “σκότωσε” το Περιστέρι

Σε απόσταση αναπνοής από την 4άδα οι Πατρινοί, μετά το σπουδαίο “διπλό”.

Το τέταρτο εφετινό “διπλό” του πανηγύρισε στο κλειστό “Ανδρέας Παπανδρέου” ο Προμηθέας, για την 20ή αγωνιστική της Basket League. Οι Αχαιοί επικράτησαν με 73-70 του Περιστερίου, βελτιώνοντας σε 12-5 το ρεκόρ τους και πλησιάζοντας σε απόσταση αναπνοής την τετράδα. Στον αντίποδα, οι γηπεδούχοι υπέστησαν την 10η ήττα τους και πλέον ισοβαθμούν με τον ΠΑΟΚ στην τέταρτη θέση της κατάταξης με 30 βαθμούς.

Μετά από ένα δυνατό ντέρμπι, ο Προμηθέας ήταν αυτός που... χαμογέλασε στην τρίτη περίοδο, όταν και έβαλε τις βάσεις του “διπλού”. Συγκεκριμένα, οι Αχαιοί έτρεξαν μέχρι το 25΄ ένα κομβικό επιμέρους σκορ 2-12, ξεφεύγοντας για πρώτη φορά με +11 (38-49). Αυτή η διψήφια διαφορά έδωσε ψυχολογία νικητή στον Προμηθέα, ο οποίος βασίστηκε στην άμυνα του στην τέταρτη περίοδο και ολοκλήρωσε με επιτυχία τη δύσκολη αποστολή του.

Σπουδαία εμφάνιση από τους Τζέριαν (20π.,6ρ., 9ασ.) και Τζεράι Γκραντ (21π., 4ρ., 2 μπλοκ), ενώ από το Περιστέρι προσπάθησε ο Μάρβιν Τζόουνς με 17 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 16-17, 36-37, 50-57, 70-73

Περιστέρι (Μανωλόπουλος): Πέτεγουεϊ 6, Τσαϊρέλης 12, ΜακΛιν 11, Τζόουνς 17, Μάντζαρης, Σκορδίλης 4, Βησσαρίου, Φορντ Τζ., Σαλούστρος 12, Γκουτιέρεζ 8.

Προμηθέας (Γιατράς): Αγκμπελέσε 8, Έβανς, Αγραβάνης Δ. 9, Τζέριαν Γκραντ 20, Γιαννόπουλος 6, Τζεράι Γκραντ 21, Λούντζης 4, Αγραβάνης Γ. 3, Φορντ Κ., Χριστοδούλου, Αθηναίου 2.

