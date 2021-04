Κοινωνία

Επίθεση σε αστυνομικούς στο Φάληρο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Επεισοδιακή κατάληξη είχε ο έλεγχος για την τήρηση των μέτρων προστασίας από τον κορονοϊό.

Να ελέγξουν εαν τηρούνται τα μέτρα προστασίας από τον κορονοϊό επιχείρησαν αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης, αργά το βράδυ της Κυριακής, στα Ολυμπιακα Ακίνητα στο Φάληρο.

Δέχθηκαν, όμως, επίθεση από συγκεντρωμένους στην περιοχή με αποτέλεσμα να σπάσουν τα τζάμια ενός περιπολικού.

Τα πέντε περιπολικά που είχαν μεταβεί στο Φάληρο περιοχή αναγκάστηκαν να φύγουν, χωρίς οι αστυνομικοί να επιβάλουν πρόστιμα.