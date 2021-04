Κόσμος

Σκάνδαλο στη Γαλλία: Πολιτικοί σε μυστικά δείπνα εν μέσω lockdown;

Έρευνα της Εισαγγελίας μετά από αποκάλυψη τηλεοπτικού σταθμού. Κατακλύζονται τα social media από την απαίτηση «Θέλουμε τα ονόματα».

(φωτογραφία αρχείου)

Συμμετείχαν Γάλλοι Υπουργοί σε παράνομα, πολυτελή δείπνα, παραβιάζοντας τα ισχύοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας; Οι εισαγγελικές Αρχές του Παρισιού ξεκίνησαν έρευνα για το θέμα αυτό, μετά το ρεπορτάζ που προβλήθηκε από ιδιωτικό κανάλι, το οποίο βασίστηκε σε μια ανώνυμη καταγγελία.

Ο εισαγγελέας Ρεμί Ετζ ζήτησε να διενεργηθεί Προκαταρκτική, με το ερώτημα της έκθεσης σε κίνδυνο και της αδήλωτης εργασίας. Ο στόχος είναι να επαληθευτεί «εάν οργανώθηκαν βραδινά δείπνα κατά παράβαση των υγειονομικών κανονισμών και να καθοριστεί ποιοι ήταν οι οργανωτές και οι συμμετέχοντες», ανέφερε η Εισαγγελία του Παρισιού στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Στο ρεπορτάζ που μεταδόθηκε το βράδυ της Παρασκευής από το ιδιωτικό κανάλι Μ6, μια ανώνυμη πηγή υποστήριζε ότι Υπουργοί (τους οποίους δεν κατονόμασε) συμμετείχαν σε αυτά τα παράνομα δείπνα.

Ο Υπουργός Εσωτερικών, Ζεράλ Νταρμανέν, ανέφερε μέσω του Twitter ότι ζήτησε από την Αστυνομία να ερευνήσει την ακρίβεια αυτών των δηλώσεων και, εφόσον επαληθευτούν, να ασκηθούν διώξεις «στους οργανωτές και τους συμμετέχοντες».

Το κανάλι τράβηξε πλάνα, με κρυμμένη κάμερα, σε έναν χώρο που όπως υποστηρίζει ήταν «ένα παράνομο εστιατόριο σε μια αριστοκρατική συνοικία». Οι συνδαιτυμόνες και οι σερβιτόροι δεν φορούσαν μάσκες, ούτε τηρούσαν τις αποστάσεις. Εξασφάλισε επίσης εικόνες από μια άλλη βραδιά, όπου δεκάδες άτομα συνωστίζονταν, επίσης χωρίς μάσκες, και κάποιοι αντάλλαζαν φιλιά.

Ένας από τους οργανωτές, που δήλωσε «συλλέκτης», μίλησε στο κανάλι με αλλοιωμένη φωνή. «Δείπνησα αυτήν την εβδομάδα σε δύο-τρία εστιατόρια, τα λεγόμενα παράνομα εστιατόρια, με κάποιους Υπουργούς. Επομένως, το βρίσκω αστείο όλο αυτό. Δημοκρατία έχουμε. Κάνουμε ό,τι θέλουμε».

Στο Twitter, το χάσταγκ #OnVeutLesNoms («Θέλουμε τα ονόματα») ήταν από τα πιο δημοφιλή σήμερα.

Η Υπουργός Μαρλέν Σκιαπά δήλωσε ότι «αν Υπουργοί ή βουλευτές» συμμετείχαν σε τέτοια δείπνα στο Παρίσι, «θα πρέπει να τους επιβληθεί πρόστιμο και να τιμωρηθούν όπως οποιοσδήποτε άλλος πολίτης». Ο Υπουργός Οικονομικών, Μπρουνό Λεμέρ, τόνισε ότι «κανείς δεν έχει περισσότερα προνόμια» και αμφισβήτησε τα λεγόμενα του εστιάτορα-συλλέκτη, λέγοντας: «ας δώσει τα ονόματα των υπουργών, αν είναι τόσο καλά πληροφορημένος».

«Όλοι οι Υπουργοί, χωρίς εξαιρέσεις, τηρούν τους κανόνες, κανείς δεν θεωρεί ότι έχει οποιοδήποτε προνόμιο», επέμεινε ο Λεμέρ.