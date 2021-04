Οικονομία

Λαϊκές Αγορές: Πανελλαδική απεργία ανακοίνωσαν οι παραγωγοί

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το Υπουργείο Ανάπτυξης, αντιδρώντας στο νομοσχέδιο που προωθεί η Κυβέρνηση.

(φωτογραφία αρχείου)

Πανελλαδική απεργιακή κινητοποίηση αποφάσισε για την ερχόμενη Τετάρτη 7 Απριλίου, η Πανελλαδική Ομοσπονδία Συλλόγων Παραγωγών Αγροτικών Προϊόντων Πωλητών Λαϊκών Αγορών στις λαϊκές αγορές, ως αντίδραση ενάντια στο νομοσχέδιο που ετοιμάζει η Κυβέρνηση το οποίο, σύμφωνα με την εκτίμηση του κλάδου, δεν προάγει την ανάπτυξης του θεσμού.

Σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση της Ομοσπονδίας, την Τετάρτη 7 Απριλίου δεν θα πραγματοποιούν πωλήσεις στις λαϊκές αγορές οι πωλητές, αλλά θα προσέλθουν στους πάγκους τους διαθέτοντας δωρεάν προϊόντα στους καταναλωτές.

Θα ακολουθήσει συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων στο Σύνταγμα, ενώ αντίστοιχες συγκεντρώσεις οργανώνονται και σε άλλες πόλεις.