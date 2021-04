Πολύνεκρο ναυάγιο στο Μπανγκλαντές

Η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης συνεχίζεται αλλά τη δυσχεραίνει η ισχυρή καταιγίδα που πλήττει την περιοχή.

Πορθμείο το οποίο μετέφερε περίπου πενήντα επιβάτες ναυάγησε χθες Κυριακή όταν συγκρούστηκε με άλλο πλοίο στο κεντρικό τμήμα του Μπανγκλαντές, ανακοίνωσαν οι αρχές, κάνοντας λόγο για τουλάχιστον πέντε νεκρούς.

Το πλοίο βούλιαξε στον ποταμό Σιταλόκα περί τις 18:00 (τοπική ώρα), μετά τον απόπλου του από τη βιομηχανική πόλη Ναράνγκαντζ, περίπου είκοσι χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα Ντάκα, κατευθυνόμενο προς την περιφέρεια Μουνσίνγκαντζ, ανέφεραν αξιωματούχοι στο Γαλλικό Πρακτορείο, σημειώνοντας ότι βρίσκονται σε εξέλιξη έρευνες για να εντοπιστούν τυχόν επιζήσαντες.

Αξιωματικός της τοπικής αστυνομίας είπε ότι το πορθμείο ήταν γεμάτο επιβάτες που ήθελαν να φύγουν από τη Ναράνγκαντζ μετά την επιβολή περιορισμών σε εθνικό επίπεδο από σήμερα Δευτέρα για να ανακοπεί η πρόσφατη αύξηση των κρουσμάτων του νέου κορονοϊού. «Ο απολογισμός είναι πέντε νεκροί», δήλωσε η περιφερειάρχης της Ναράνγκαντζ, η Σούκλα Σάρκερ, προσθέτοντας ότι δύτες αναζητούν αγνοούμενους. Η ίδια αξιωματούχος δήλωσε ότι 11 άνθρωποι διασώθηκαν και ότι άλλοι επιβάτες ενδέχεται να έφθασαν στις όχθες κολυμπώντας. «Δεν γνωρίζουμε πόσοι άνθρωποι αγνοούνται», διευκρίνισε.

Σύμφωνα με τον επικεφαλής του πυροσβεστικού σώματος της Ναράνγκαντζ, τον Αμπντούλα αλ Αρεφίν, τα πρώτα πτώματα που ανασύρθηκαν ήταν αυτά ενός άνδρα και μιας γυναίκας. Ο επικεφαλής της τοπικής αστυνομίας, ο Ντιπάκ Σάχα, σημείωσε ότι την επιχείρηση έρευνας και διάσωσης δυσχεραίνει ισχυρή καταιγίδα που πλήττει την περιοχή.

Τα δυστυχήματα στα οποία εμπλέκονται φέρι είναι συχνά στο Μπανγκλαντές, χώρα που διαπερνούν εκατοντάδες ποταμοί και παραπόταμοι. Εκατομμύρια άνθρωποι μετακινούνται κυρίως με πορθμεία, ειδικά στο νότιο τμήμα της χώρας, όμως τα πλοία είναι συχνά παραφορτωμένα και σε άσχημη κατάσταση. Τον Ιούνιο του 2020 φέρι βούλιαξε στη Ντάκα όταν το χτύπησε άλλο πλοίο με αποτέλεσμα 32 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους. Τον Φεβρουάριο του 2015 τουλάχιστον 78 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν παραφορτωμένο πορθμείο συγκρούστηκε με φορτηγό πλοίο σε ποταμό στο κεντρικό Μπανγκλαντές.

Several go missing after a boat carrying more than 50 passengers capsized in Shitalakshya river in #Narayanganj near #Bangladesh capital #Dhaka after reportedly being hit by a cargo ship at around 6 pm. local time (GMT+6). @indiablooms



Footage: Local sources. pic.twitter.com/j2nIRRIS0g