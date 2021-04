Αθλητικά

La Liga: η Σεβίλλη έβαλε φωτιά στην υπόθεση τίτλος

Η Ατλέτικο Μαδρίτης στραβοπάτησε και πλέον Μπαρτσελόνα και Ρεάλ Μαδρίτης είναι σε απόσταση βολής από την πρωτοπόρο.

«Στραβοπάτημα» που μπορεί να αποβεί... μοιραίο στην πορεία της προς τον τίτλο, υπέστη η Ατλέτικο Μαδρίτης στο «Sanchez Pizjuan».

Οι «ροχιμπλάνκος» ηττήθηκαν 1-0 από τη Σεβίλη, για την 29η αγωνιστική της LaLiga, χάνοντας τη διαφορά ασφαλείας από τις διώκτριες της, καθώς πλέον η Ρεάλ Μαδρίτης βρίσκεται στο -3, ενώ αν υπερασπιστεί απόψε το βράδυ την έδρα της η Μπαρτσελόνα, απέναντι στη Βαγιαδολίδ, τότε οι Καταλανοί θα μειώσουν στον 1 βαθμό, βάζοντας... φωτιά στο πρωτάθλημα.

Ο Ακούνια στο 70΄ νίκησε τον Όμπλακ, γράφοντας το τελικό 1-0 για τη Σεβίλη και... απογοητεύοντας τον τερματοφύλακα της Ατλέτικο, ο οποίος στο 8΄ είχε πει «όχι» στο πέναλτι που είχε αναλάβει να εκτελέσει ο Οκάμπος.