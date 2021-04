Κόσμος

Καθολικό Πάσχα: σε παγκάκια και πάρκινγκ γιόρτασαν οι Γερμανοί

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε κάποιες περιοχές οι Ενορίες κατάφεραν με ευφάνταστους τρόπους να προσφέρουν στο ποίμνιό τους μια όσο γινόταν «κανονική» εμπειρία, λόγω των μέτρων κατά της πανδημίας.

Με περιορισμούς, αντιδράσεις αλλά και... φαντασία γιόρτασε το φετινό Πάσχα η Γερμανία, τη δεύτερη χρονιά της πανδημίας του νέου κορονοϊού. Οι περιορισμοί της κυκλοφορίας που επιβλήθηκαν σε πολλές περιφέρειες της χώρας εμπόδισαν τους πιστούς να παρακολουθήσουν τις Θείες Λειτουργίες της Μεγάλης Εβδομάδας, σε κάποιες περιοχές ωστόσο οι Ενορίες κατάφεραν με ευφάνταστους τρόπους να προσφέρουν στο ποίμνιό τους μια όσο γινόταν «κανονική» εμπειρία.

Στην Χάναου της Έσσης, η λειτουργία του Μεγάλου Σαββάτου πραγματοποιήθηκε στον χώρο στάθμευσης της εκκλησίας του Αγίου Νικολάου, με τους πιστούς, οι οποίοι είχαν προηγουμένως κάνει κράτηση, να κάθονται σε ξύλινα παγκάκια, φορώντας μάσκες και τηρώντας τις ενδεδειγμένες αποστάσεις. Στο Όσναμπρουκ της Κάτω Σαξονίας, η εκκλησία... επέσπευσε τη λειτουργία, προκειμένου να «προλάβει» την απαγόρευση κυκλοφορίας που ξεκινούσε στις 21:00. Οι πιστοί, σε περιορισμένο αριθμό, ήταν υποχρεωτικό να φορούν προστατευτικές μάσκες τύπου FFP2.

Στο Μαγδεμβούργο της Σαξονίας - Άνχαλτ, η λειτουργία μεταδόθηκε ζωντανά από το διαδίκτυο, ενώ στην Νόις της Βόρειας Ρηνανίας - Βεστφαλίας η Ευαγγελική Εκκλησία έγινε ξανά... drive-in τη Μεγάλη Παρασκευή: «λειτούργησε» για δεύτερη χρονιά σε χώρο στάθμευσης, με τους πιστούς να παραμένουν μέσα στα αυτοκίνητά τους. Σε άλλες περιοχές της χώρας, οι πολίτες «γιόρτασαν» το Καθολικό Πάσχα διαδηλώνοντας κατά των μέτρων περιορισμού της πανδημίας.

Στην Στουτγάρδη συγκεντρώθηκαν – χωρίς να τηρούν την επιλεγόμενη κοινωνική απόσταση – περίπου 15.000 «αρνητές του κορονοϊού», οι περισσότεροι εκ των οποίων δεν φορούσαν μάσκα. Η διαδήλωση προσέλαβε εξάλλου επικίνδυνες διαστάσεις, όταν κάποιοι από το συγκεντρωμένο πλήθος άρχισαν να πετούν πέτρες εναντίον τηλεοπτικού συνεργείου του ARD και δημοσιογράφου του, ο οποίος μάλιστα βρισκόταν σε ζωντανή σύνδεση με το δελτίο ειδήσεων του σταθμού. Χθες το βράδυ ο Δήμαρχος της Στουτγάρδης Φρανκ Νόπερ ανακοίνωσε ότι, μετά τις παραβάσεις που καταγράφηκαν το Μεγάλο Σάββατο, οι οποίες ξεπέρασαν τις 300, προτίθεται να απαγορεύσει μελλοντικές αντίστοιχες διαδηλώσεις. «Αυτό που συνέβη είναι χαστούκι για την κοινωνία στο σύνολό της», δήλωσε ο υπουργός Υγείας της Βάδης - Βυρτεμβέργης Μάνε Λούχα, καταδικάζοντας τα επεισόδια.

Σε ό,τι αφορά την μαζική προσέλευση τουριστών που αναμένονταν σε περιοχές όπως τα παράλια της Βαλτικής στο Σλέσβιγκ-Χολστάιν, φαίνεται ότι τελικά οι προειδοποιήσεις των αρχών εισακούσθηκαν: δεν υπήρξε συνωστισμός. Τις τελευταίες ημέρες είχαν ενταθεί στην περιοχή οι έλεγχοι από την αστυνομία, κυρίως σε τροχόσπιτα. Τελικά, δεκάδες επισκέπτες από το γειτονικό Αμβούργο επέλεξαν τις παραλίες για τον πασχαλινό περίπατό τους, τηρώντας τους κανόνες ασφάλειας.

Την ίδια ώρα, αψηφώντας τις εκκλήσεις της κυβέρνησης, περίπου 40.000 Γερμανοί επέλεξαν να περάσουν τις πασχαλινές διακοπές τους στη Μαγιόρκα. Είναι χαρακτηριστικό ότι μόνο την Μεγάλη Πέμπτη προσγειώθηκαν στο ισπανικό νησί 54 πτήσεις από την Γερμανία, ενώ την Κυριακή των Βαΐων οι πτήσεις έφτασαν τις 129. Προκειμένου να επιστρέψουν στην Γερμανία, οι ταξιδιώτες θα πρέπει να προσκομίζουν αρνητικό μοριακό τεστ για τον νέο κορονοϊό, ενώ επιπλέον θα τεθούν σε προληπτική καραντίνα.