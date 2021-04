Πολιτισμός

Το Λούβρο υποδέχεται δωρεάν ψηφιακούς επισκέπτες

Για πρώτη φορά, όλοι μπορούν να έχουν πρόσβαση σε ολόκληρη τη συλλογή των έργων από έναν υπολογιστή ή ένα κινητό τηλέφωνο.

Ψηφιακά είναι πλέον διαθέσιμη ολόκληρη η συλλογή έργων του Μουσείου του Λούβρου με τις επισκέψεις να είναι δωρεάν για τους χρήστες.

Με την πανδημία του κορονοϊού σε εξέλιξη, το Λούβρο παραμένει κλειστό για τους επισκέπτες. Το Μουσείο με τη μεγαλύτερη επισκεψιμότητα παγκοσμίως λάνσαρε μία διαδικτυακή πλατφόρμα στην οποία παρουσιάζει τα σπάνια έργα της συλλογής του και καλεί τους φιλότεχνους, όπως και εκείνους που το ενδιαφέρον τους για την τέχνη αναπτύχθηκε κατά τη διάρκεια της πανδημίας, να απολαύσουν τα εκθέματα όπου και αν βρίσκονται.

«Το Λούβρο ξεσκονίζει τους θησαυρούς του, ακόμα και τους λιγότερο γνωστούς», ανέφερε ο Jean-Luc Martinez, διευθυντής στο Μουσείο, σε δελτίο Τύπου, όπως αναφέρει η naftemporiki.gr

«Για πρώτη φορά, όλοι μπορούν να έχουν πρόσβαση σε ολόκληρη τη συλλογή των έργων από έναν υπολογιστή ή ένα κινητό τηλέφωνο δωρεάν, είτε αυτά εκτίθενται, είτε έχουν δανειστεί, είτε βρίσκονται στις αποθήκες», ανέφερε εκφράζοντας την πεποίθηση πως η ψηφιακή έκθεση θα αποτελέσει ένα κάλεσμα για επισκέψεις στο Λούβρο. Οι ψηφιακές επισκέψεις μπορούν να περιηγηθούν στα έργα του Μουσείου μέσα από έναν διαδραστικό χάρτη, που τους μεταφέρει από αίθουσα σε αίθουσα.

Παράλληλα, μπορούν μέσα από εργαλεία αναζήτησης να ανακαλύψουν τα 480.000 έργα - μέσα από απλή ή σύνθετη αναζήτηση ή να τα δουν μέσα από θεματικές παρουσιάσεις. Σημειώνεται πως το Λούβρο εκμεταλλεύεται την περίοδο αυτή για να κάνει μεγάλες ανακαινίσεις. Η ψηφιακή πλατφόρμα ανανεώνεται όσο μεγαλώνει η συλλογή του Μουσείου.