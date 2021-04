Κοινωνία

Σοβαρό τροχαίο με λεωφορείο στο Περιστέρι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό του οδηγού.

Τροχαίο ατύχημα, με την εμπλοκή λεωφορείου, σημειώθηκε νωρίς το πρωί στο Περιστέρι.

Το τροχαίο ανάμεσα στο λεωφορείο και σε ένα ΙΧ αυτοκίνητο, σημειώθηκε επί της οδού Κύπρου, υπό αδιευκρίνιστες ακόμα συνθήκες, ενώ ο οδηγός του λεωφορείου τραυματίστηκε.

Ο οδηγός απεγκλωβίστηκε από την Πυροσβεστική και παραδόθηκε στο ΕΚΑΒ.

Επιχείρησαν έξι πυροσβέστες με δύο οχήματα, σύμφωνα με ανακοίνωση της Πυροσβεστικής. Η κυκλοφορία αυτήν την ώρα έχει αποκατασταθεί.

Νωρίτερα σημεώθηκε φωτιά σε ΙΧ αυτοκίνητο στην ίδια περιοχή, χωρίς να έχουν γίνει γνωστά περισσότερα στοιχεία για αυτό το συμβάν (εικόνα).

Ειδήσεις σήμερα:

Άνδρος: πρόεδρος κοινότητας απείλησε με φωτιά - τι είπε στον ΑΝΤ1 (βίντεο)

Λιανεμπόριο: ανεβάζουν… ρολά τα καταστήματα

Καιρός: τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες την Δευτέρα