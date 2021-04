Κόσμος

Δεκάδες νεκροί από πλημμύρες σε Ινδονήσια και Ανατολικό Τιμόρ (εικόνες)

Φόβοι ότι θα αυξηθεί δραματικά ο κατάλογος των νεκρών καθώς υπάρχουν πολλοί αγνοούμενοι.

Τουλάχιστον εβδομήντα έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και δεκάδες εξακολουθούν να αγνοούνται μετά τις πλημμύρες και τις κατολισθήσεις στην Ινδονησία και στο Ανατολικό Τιμόρ, δήλωσαν αξιωματούχοι.

«Καταμετρήσαμε 55 νεκρούς, αλλά ο απολογισμός αυτός συνεχίζει να εξελίσσεται, καθώς έχουμε (άλλους) 42 ανθρώπους που παραμένουν ακόμη αγνοούμενοι», δήλωσε στον Τύπο ο Ραντίτγια Τζατί, εκπρόσωπος της ινδονησιακής υπηρεσίας αντιμετώπισης καταστροφών.

Τουλάχιστον 21 άνθρωποι βρήκαν τον θάνατο στο Ανατολικό Τιμόρ, δήλωσε από την πλευρά του ο Ισμαέλ ντα Κόστα Μπάμπου, διευθυντής της Πολιτικής Προστασίας, προσθέτοντας πως τουλάχιστον 1.500 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τις εστίες τους και βρίσκονται σε κέντρα υποδοχής στην πρωτεύουσα Ντίλι.

Αστραπιαίες πλημμύρες και κατολισθήσεις εξαιτίας των καταρρακτωδών στην περιοχή έσπειρα το χάος στα νησιά μεταξύ του Φλορές, στην Ινδονησία, και στο Ανατολικό Τιμόρ.

Τα ακραία καιρικά φαινόμενα είχαν αποτέλεσμα να υπερχειλίσουν ταμιευτήρες νερού και να πλημμυρίσουν χιλιάδες σπίτια.

Οι κατολισθήσεις και οι πλημμύρες είναι συχνό φαινόμενο στο ινδονησιακό αρχιπέλαγος, ειδικά την περίοδο των βροχών. Ωστόσο, υπερασπιστές του περιβάλλοντος υπογραμμίζουν ότι η αποψίλωση των δασών ευνοεί τις καταστροφές αυτού του είδους.

Τον Ιανουάριο 40 Ινδονήσιοι έχασαν τη ζωή τους όταν η πόλη Σουμεντάνγκ, στη δυτική Ιάβα, επλήγη από πλημμύρα.

Η ινδονησιακή εθνική υπηρεσία αντιμετώπισης καταστροφών εκτιμά ότι 125 εκατομμύρια άνθρωποι – με άλλα λόγια σχεδόν ο μισός πληθυσμός της χώρας – ζει σε περιοχές που υπάρχει κίνδυνος να χτυπηθούν από κατολισθήσεις.