Λιανεμπόριο: οργισμένος ο εμπορικός κόσμος στις περιοχές που δεν ανοίγουν τα μαγαζιά (βίντεο)

Ζωντανές συνδέσεις με Εύοσμο και Πάτρα. Κόντρα Ζαφειρόπουλου – Βασιλακόπουλου για την εισήγηση της επιτροπής και τα επιδημιολογικά δεδομένα.

Ο Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Ευόσμου, Κ. Βασιλειάδης, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1, «Καλημέρα Ελλάδα», εξέφρασε την οργή του για την απόφαση να εξαιρεθούν από το άνοιγμα του λιανεμπορίου, τα καταστήματα στη Θεσσαλονίκη.

Όπως είπε χαρακτηριστικά, πρόκειται για μια τραγική μέρα για τον εμπορικό κόσμο της περιοχής και κάλεσε την Κυβέρνηση να πάρει πίσω την απόφαση της.

Απαντώντας στο ερώτημα αν είναι ικανοποιημένος από τα μέτρα που θα ανακοινωθούν από την κυβέρνηση για τα καταστήματα σε Θεσσαλονίκη, Αχαΐα και Κοζάνη, είπα ότι δεν είμαστε επαίτες για να μας πετάνε ένα τυράκι και να μας ικανοποιούν. Συμπλήρωσε δε ότι οι επαγγελματίες της περιοχής θα διαμαρτυρηθούν έντονα και με πολλούς τρόπους, αλλά πάντα μέσα στα όρια της νομιμότητας.

Από την πλευρά του ο Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Πάτρας, μιλώντας στην ίδια εκπομπή, αναρωτήθηκε τι διαφορά έχει η Αττική από τις περιοχές που τα καταστήματα θα μείνουν κλειστά, κάνοντας λόγο για δυο μέτρα και δυο σταθμά.

Επεσήμανε ότι ο κ. Πέτσας που επισκέφθηκε χθες την περιοχή τους υποσχέθηκε ανταλλάγματα, αλλά οι έμποροί δεν θέλουν ανταλλάγματα, αλλά να ανοίξουν τα μαγαζιά τους. Ξεκαθάρισε δε ότι οι έμποροι στην Πάτρα θα ανοίξουν τα καταστήματα τους στις 09:00.

Ο κ. Ζαφειρόπουλος, διασταύρωσε… τα ξίφη του και με τον καθηγητή Πνευμονολογίας Θ. Βασιλακόπουλο, αναφορικά με την εισήγηση της επιτροπής για το κλείσιμο των καταστημάτων και την εκτίμηση των επιδημιολογικών δεδομένων.

