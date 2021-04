Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Βασιλακόπουλος: δεν ανοίγεις δραστηριότητες στο πικ της πανδημίας (βίντεο)

Τι είπε για τις αντιδράσεις σε Θεσσαλονίκη, Αχαΐα και Κοζάνη, λόγω του κλειστού λιανεμπορίου. Το πείραμα που πρότεινε και ο προβληματισμός για κορονοπάρτι στο ΑΠΘ.

Για τις αντιδράσεις σε Θεσσαλονίκη, Αχαΐα και Κοζάνη, λόγω της απόφασης να μην ανοίξει τελικά το λιανεμπόριο, μίλησε στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή “Καλημέρα Ελλάδα” ο καθηγητής Πνευμονολογίας Εντατικής Θεραπείας, Θεόδωρος Βασιλακόπουλος.

“Δεν πας να ανοίξεις δραστηριότητες στο πικ της πανδημίας του κορονοϊού. Εγώ είχα προτείνει να ανακατευθύνουμε επικίνδυνες επαφές που γίνονται μέσα στα σπίτια, σε λιγότερο επικίνδυνες που γίνονται στα μικρά καταστήματα του λιανεμπορίου” τόνισε ο κ. Βασιλακόπουλος.

“Αυτό είναι ένα πείραμα, για περιοχές με σταθερότητα στο επιδημιολογικό φορτίο, που έχει λογική και ελπίδες επιτυχίας, αλλά δεν έχει επιστημονική απόδειξη επιτυχίας. Όταν βλέπεις μια περιοχή με ραγδαία αύξηση του επιδημιολογικού φορτίου αυτό το πείραμα έχει τεράστιο ρίσκο” εξήγησε.

“Δεν είπαμε να ανοίξουμε τα πάντα, όπως έγινε τον Ιανουάριο και ξεχύθηκε ο κόσμος αλλά να ανοίξουμε μόνο κάποιες επιχειρήσεις, με τρίωρο περιορισμό και ραντεβού” πρόσθεσε ο καθηγητής.

Παράλληλα, ο κ. Βασιλακόπουλος εξέφρασε τον προβληματισμό του σχετικά με κάποια δημοσιεύματα που αναφέρουν ότι διοργανώθηκε πάρτι 1000 ατόμων στο ΑΠΘ. “Αυτό το πάρτι χωρίς μάσκες με ποτά σε 10 μέρες πόσο θα έχει συνεισφέρει στο να βελτιωθεί η κατάσταση” διερωτήθηκε.

Όσο για τις διαδημοτικές μετακινήσεις, τόνισε ότι επετράπησαν για να αραιώσει ο κόσμος από τις πλατείες τα Σαββατοκύριακα.

