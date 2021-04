Πολιτική

Ο Εκρέμ Ιμάμογλου στο “Special Report” για τον Ερντογάν, την Τουρκία και την Ελλάδα (βίντεο)

Στην πρώτη του συνέντευξη σε ελληνικό ΜΜΕ, ο "αντίπαλος" του Τούρκου Προέδρου μίλησε για την ένταση ανάμεσα στις δύο χώρες, τον Πατριάρχη, την Σχολή της Χάλκης και την τουρκική οικονομία.

Είναι ο πιο προβεβλημένος πολιτικός αντίπαλος του Ταγίπ Ερντογάν και ο άνθρωπος που κατάφερε να κερδίσει τον Δήμο της Κωνσταντινούπολης, ακόμη, και μετά από απόφαση για επανάληψη των εκλογών.

Ο Εκρέμ Ιμάμογλου, ο άνθρωπος που έκανε τα διεθνή Μέσα να μιλούν για πρώτη φορά εδώ και δεκαετίες για «αντίπαλον δέος» στον Ερντογάν, έδωσε την πρώτη εφ’ όλης της ύλης τηλεοπτική συνέντευξή του σε ελληνικό Μέσο στον Αντώνη Φουρλή και το «Special Report» του ΑΝΤ1.

Σε μία κομβική στιγμή για τις Ελληνοτουρκικές σχέσεις, μίλησε για όλα: την ένταση ανάμεσα σε Ελλάδα και Τουρκία, τον Πατριάρχη και τη Σχολή της Χάλκης, τις ομοιότητες και διαφορές του με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, την οικονομία και τα ανθρώπινα δικαιώματα στη γειτονική χώρα, αλλά και το πολιτικό του μέλλον.

Ακόμη, μαζί με τον δήμαρχο Αθηναίων, Κώστα Μπακογιάννη, συζήτησαν στην κάμερα της εκπομπής για τις επιπτώσεις της πανδημίας στον τουρισμό και για τα όσα ενώνουν και χωρίζουν τις δύο ιστορικές πόλεις.