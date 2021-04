Υγεία - Περιβάλλον

Εξαδάκτυλος: έτσι πρέπει να γίνουν οι μετακινήσεις το Πάσχα

Τι είπε για την επιστροφή των μαθητών στις σχολικές αίθουσες και την απόφαση να μην ανοίξει το λιανεμπόριο σε ορισμένες περιοχές.

Την επιστροφή μόνο της Γ΄ Λυκείου στα θρανία από την ερχόμενη Δευτέρα 12 Απριλίου προανήγγειλε ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, Αθανάσιος Εξαδάκτυλος.

«Επειδή η πίεση είναι τρομακτική, η Επιτροπή θα πρέπει να δει που υπάρχει αδήριτη ανάγκη και αυτή και μόνο να εξυπηρετείται. Για παράδειγμα, θα πρέπει να μιλήσουμε μόνο για την Γ’ Λυκείου», δήλωσε χαρακτηριστικά. Ερωτηθείς δε αν με τα σημερινά δεδομένα μπορούν οι μαθητές να δώσουν Πανελλήνιες, ανέφερε ότι αν δε λειτουργεί η υπόλοιπη εκπαίδευση και υπάρχουν πολλές αίθουσες ώστε τα παιδιά να μπαίνουν σε μικρούς αριθμούς σε κάθε αίθουσα, μπορεί να γίνει.

Σχετικά με το άνοιγμα του λιανεμπορίου που ξεκινά σήμερα, ο κ. Εξαδάκτυλος επισήμανε μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ότι το βήμα αυτό δε γίνεται, επειδή έχουμε αφήσει το πρόβλημα πίσω μας.

Σε ό,τι αφορά στην αναστολή της επαναλειτουργίας των καταστημάτων σε Αχαΐα, Κοζάνη και Θεσσαλονίκη, εξέφρασε την άποψη ότι η απόφαση ήταν σωστή τονίζοντας ότι «όταν επί τρεις ημέρες αυξάνει κατακόρυφα η πίεση στο σύστημα υγείας και ξεκινούν οι εφημερίες χωρίς ούτε ένα κρεβάτι ΜΕΘ και με δεδομένο ότι το μεγάλο κέντρο της χώρας λειτουργεί ήδη με 100% πληρότητα, δεν μπορούμε να πούμε ότι αυτό δεν είναι αναγκαίο».

Εξήγησε δε ότι από την περασμένη Τετάρτη που ανακοινώθηκε το άνοιγμα σε αυτές τις περιοχές, υπήρχε ραγδαία επιδείνωση.

Όσον αφορά στο αν θα επιτραπούν οι διαπεριφερειακές μετακινήσεις το Πάσχα, ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγους σημείωσε ότι θα πρέπει να γίνει μόνο μεταξύ περιοχών που βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο επικινδυνότητας. «Έχω την αίσθηση ότι η μετακίνηση των ανθρώπων από την κυρία κατοικία τους στη δευτερεύουσα κατοικία τους, εφόσον βρίσκονται σε περιοχές του ίδιου επιδημιολογικού φορτίου θα διευκόλυνε ώστε να έχουμε λιγότερους συνωστισμούς τα Σαββατοκύριακα στα μεγάλα αστικά κέντρα. Αλλά μόνο αυτοί και υπό αυτή την προϋπόθεση», κατέληξε.

