Κοινωνία

“Special Report” για τον σχολικό εκφοβισμό με συγκλονιστικές μαρτυρίες (βίντεο)

Μεγάλη έρευνα για τον σχολικό εκφοβισμό τόσο μέσα στις σχολικές αίθουσες, όσο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Τι συμβαίνει όταν ένα παιδί φοβάται το κουδούνι του σχολείου;

Το «Special Report» παρουσίασε μία μεγάλη έρευνα για τον σχολικό εκφοβισμό τόσο μέσα στις σχολικές αίθουσες όσο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η Κέλλυ Χεινοπώρου μίλησε με μαθητές που «έσπασαν» τη σιωπή τους και κατάφεραν να ξεφύγουν από τον φαύλο κύκλο του φόβου, με γονείς που αντιμετώπισαν τον τρόμο των παιδιών τους, αλλά και με ειδικούς που έρχονται καθημερινά σε επαφή με περιπτώσεις ανηλίκων που έχουν υποστεί bullying και διαδικτυακό εκβιασμό.

Ποια είναι τα ανησυχητικά σημάδια στη συμπεριφορά των νέων, αλλά και με ποιους τρόπους γονείς και μαθητές μπορούν να αντιμετωπίσουν το επικίνδυνο φαινόμενο;