Οι ανακοινώσεις για το έκτακτο βοήθημα σε επιχειρήσεις (βίντεο)

Διευκρινίσεις από τον Χρήστο Σταϊκούρα για το ύψος του βοηθήματος και τις επιχειρήσεις που το δικαιούνται.

Την αυξημένη αποζημίωση ειδικού σκοπού για τις επιχειρήσεις που θα μείνουν κλειστές τον Απρίλιο ανακοίνωσε ο Χρήστος Σταϊκούρας, μαζί με δέσμη άλλων μέτρων στήριξης και ανακούφισης για τις επιχειρήσεις με αναστολή λειτουργίας τον εν λόγω μήνα καθώς και για το προσωπικό τους.

Όπως ανέφερε ο Χρήστος Σταϊκούρας, οι επιχειρήσεις που απασχολούν έως 50 εργαζόμενους και έχουν κύριο ΚΑΔ ή ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα στους κλάδους και στις περιοχές όπου εφαρμόζονται περιοριστικά μέτρα κατά τη διάρκεια του Απριλίου, είναι δικαιούχοι αυξημένης αποζημίωσης ειδικού σκοπού, χωρίς να ληφθεί υπόψη το κριτήριο μείωσης τζίρου.

Η αποζημίωση διαμορφώνεται ως εξής:

1.000 ευρώ για επιχειρήσεις που απασχολούν 0 έως 5 εργαζόμενους.

2.000 ευρώ για επιχειρήσεις που απασχολούν 6 έως 20 εργαζόμενους.

4.000 ευρώ για επιχειρήσεις που απασχολούν 21 έως 50 εργαζόμενους.

Για τις επιχειρήσεις στις οποίες εφαρμόζονται περιοριστικά μέτρα για λιγότερες από 15 ημέρες, η αποζημίωση θα αναλογεί στο ήμισυ των προαναφερόμενων ποσών.

Αυτή η αποζημίωση:

είναι μη επιστρεπτέα,

είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων,

δεν υπόκειται σε οποιοδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά,

δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς τη φορολογική διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους δήμους, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα.

Το συγκεκριμένο μέτρο διαφοροποιείται σε σχέση με την αρχική αποζημίωση ειδικού σκοπού για τις επιχειρήσεις, είναι αυξημένο και καλύπτει περισσότερες επιχειρήσεις, καθώς λαμβάνει υπόψη τη συσσωρευμένη και κλιμακούμενη πίεση – λόγω των υγειονομικών περιορισμών – στο εισόδημα των επιχειρηματιών.

Ενώ ταυτόχρονα επιδιώκεται η μη δημιουργία «ηθικού κινδύνου», απέναντι στις επιχειρήσεις που επανεκκινούν τη λειτουργία τους μέσα στον μήνα.

Οι ωφελούμενοι, επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, υπολογίζονται σε περίπου 100.000. Από αυτούς, περίπου 10.800 δραστηριοποιούνται στους κλάδους του λιανεμπορίου στους οποίους έχουν επιβληθεί περιοριστικά μέτρα στις Περιφερειακές Ενότητες Θεσσαλονίκης, Αχαΐας και Κοζάνης.

Οι υπόλοιποι δραστηριοποιούνται στο σύνολο της επικράτειας και αφορούν στους κλάδους του τουρισμού, του πολιτισμού, του αθλητισμού, τις μεταφορές, τα καταστήματα ΟΠΑΠ, τα γυμναστήρια, τους παιδότοπους, και τους υπόλοιπους κλάδους για τους οποίους αναστέλλεται η δραστηριότητά τους με κρατική εντολή κατά τη διάρκεια του τρέχοντος μήνα.

Σημειώνεται ότι έχει ήδη προβλεφθεί η αυξημένη ενίσχυση του κλάδου της εστίασης, και συνεπώς αυτή δεν συγκαταλέγεται στους ανωτέρω κλάδους.

Το κόστος της αποζημίωσης ειδικού σκοπού αναμένεται να ανέλθει στα 130 εκατ. ευρώ. Η καταβολή αναμένεται να γίνει εντός Μαΐου, αφού ολοκληρωθούν οι καταβολές του μέτρου της Επιστρεπτέας Προκαταβολής 7».

Διαβάστε αναλυτικά τις ανακοινώσεις με όλα τα μέτρα για νοικοκυριά και επιχειρήσεις, πατωντας ΕΔΩ





