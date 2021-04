Οικονομία

Απρίλιος: Τα έκτακτα μέτρα στήριξης για εργαζόμενους και επιχειρήσεις

Ποιες επιχειρήσεις αφορά και ποια δέσμη μέτρων τίθεται σε ισχύ. Τι δικαιούται κάθε μέλος του προσωπικού της.

Την αυξημένη αποζημίωση ειδικού σκοπού για τις επιχειρήσεις που θα μείνουν κλειστές τον Απρίλιο ανακοίνωσε ο Χρήστος Σταϊκούρας, μαζί με δέσμη άλλων μέτρων στήριξης και ανακούφισης για τις επιχειρήσεις που θα τελούν σε αναστολή λειτουργίας τον εν λόγω μήνα, καθώς και για το προσωπικό τους.

Όπως ανέφερε ο Χρήστος Σταϊκούρας:

«Το Οικονομικό Επιτελείο της Κυβέρνησης, όπως έχει αποδείξει μέχρι σήμερα, δρα έγκαιρα, μεθοδικά και στοχευμένα. Διαθέτει γρήγορα αντανακλαστικά, παρακολουθώντας τη δυναμική της υγειονομικής κρίσης. Περιορίζει, μέσα από την υλοποίηση ενός ευρέος πλέγματος μέτρων, τις δυσμενείς οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας. Αξιοποιεί τους πόρους που έχει αντλήσει – τους τελευταίους μήνες – από τις αγορές, για να ενισχύσει νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Στο πλαίσιο αυτό, λαμβάνοντας υπόψη και τις πρόσφατες αποφάσεις στο υγειονομικό πεδίο, ανακοινώνουμε ένα πρόσθετο μέτρο.

Την αυξημένη αποζημίωση ειδικού σκοπού για τις επιχειρήσεις των κλάδων στους οποίους εφαρμόζονται περιοριστικά μέτρα κατά τον μήνα Απρίλιο. Συγκεκριμένα, οι επιχειρήσεις που απασχολούν έως 50 εργαζόμενους και έχουν κύριο ΚΑΔ ή ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα στους κλάδους και στις περιοχές όπου εφαρμόζονται περιοριστικά μέτρα κατά τη διάρκεια του Απριλίου, είναι δικαιούχοι αυξημένης αποζημίωσης ειδικού σκοπού, χωρίς να ληφθεί υπόψη το κριτήριο μείωσης τζίρου.

Η αποζημίωση διαμορφώνεται ως εξής:

1.000 ευρώ για επιχειρήσεις που απασχολούν 0 έως 5 εργαζόμενους.

2.000 ευρώ για επιχειρήσεις που απασχολούν 6 έως 20 εργαζόμενους.

4.000 ευρώ για επιχειρήσεις που απασχολούν 21 έως 50 εργαζόμενους.

Για τις επιχειρήσεις στις οποίες εφαρμόζονται περιοριστικά μέτρα για λιγότερες από 15 ημέρες, η αποζημίωση θα αναλογεί στο ήμισυ των προαναφερόμενων ποσών.

Αυτή η αποζημίωση:

είναι μη επιστρεπτέα,

είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων,

δεν υπόκειται σε οποιοδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά,

δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς τη φορολογική διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους δήμους, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα.

Το συγκεκριμένο μέτρο διαφοροποιείται σε σχέση με την αρχική αποζημίωση ειδικού σκοπού για τις επιχειρήσεις, είναι αυξημένο και καλύπτει περισσότερες επιχειρήσεις, καθώς λαμβάνει υπόψη τη συσσωρευμένη και κλιμακούμενη πίεση – λόγω των υγειονομικών περιορισμών – στο εισόδημα των επιχειρηματιών.

Ενώ ταυτόχρονα επιδιώκεται η μη δημιουργία «ηθικού κινδύνου», απέναντι στις επιχειρήσεις που επανεκκινούν τη λειτουργία τους μέσα στον μήνα.

Οι ωφελούμενοι, επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, υπολογίζονται σε περίπου 100.000. Από αυτούς, περίπου 10.800 δραστηριοποιούνται στους κλάδους του λιανεμπορίου στους οποίους έχουν επιβληθεί περιοριστικά μέτρα στις Περιφερειακές Ενότητες Θεσσαλονίκης, Αχαΐας και Κοζάνης. Οι υπόλοιποι δραστηριοποιούνται στο σύνολο της επικράτειας και αφορούν στους κλάδους του τουρισμού, του πολιτισμού, του αθλητισμού, τις μεταφορές, τα καταστήματα ΟΠΑΠ, τα γυμναστήρια, τους παιδότοπους, και τους υπόλοιπους κλάδους για τους οποίους αναστέλλεται η δραστηριότητά τους με κρατική εντολή κατά τη διάρκεια του τρέχοντος μήνα.

Σημειώνεται ότι έχει ήδη προβλεφθεί η αυξημένη ενίσχυση του κλάδου της εστίασης, και συνεπώς αυτή δεν συγκαταλέγεται στους ανωτέρω κλάδους. Το κόστος της αποζημίωσης ειδικού σκοπού αναμένεται να ανέλθει στα 130 εκατ. ευρώ. Η καταβολή αναμένεται να γίνει εντός Μαΐου, αφού ολοκληρωθούν οι καταβολές του μέτρου της Επιστρεπτέας Προκαταβολής 7.

Υπενθυμίζεται ότι για το σύνολο των επιχειρήσεων στις οποίες έχουν επιβληθεί περιοριστικά μέτρα, συμπεριλαμβανομένου του λιανεμπορίου και της εστίασης, προβλέπεται για τον Απρίλιο:

Συμμετοχή στην Επιστρεπτέα Προκαταβολή, με τις αιτήσεις για τον 7 ο κύκλο της να έχουν ξεκινήσει από την προηγούμενη Παρασκευή, και η καταβολή της, με αυξημένα κατώτατα ποσά, να αναμένεται προς το τέλος του μήνα.

κύκλο της να έχουν ξεκινήσει από την προηγούμενη Παρασκευή, και η καταβολή της, με αυξημένα κατώτατα ποσά, να αναμένεται προς το τέλος του μήνα. Απαλλαγή από την καταβολή ενοικίου.

Αναστολή καταβολής ρυθμισμένων φορολογικών και ασφαλιστικών οφειλών.

Καταβολή αποζημίωσης ειδικού σκοπού και πλήρης κάλυψη ασφαλιστικών εισφορών σε εργαζόμενους των οποίων οι συμβάσεις τίθενται σε προσωρινή αναστολή.

Αναστολή προθεσμιών λήξης, εμφάνισης και πληρωμής οφειλόμενων από αυτές αξιογράφων.

Δυνατότητα συμμετοχής στο Πρόγραμμα «ΓΕΦΥΡΑ 2» για την επιδότηση επιχειρηματικών δανείων, για τα οποία η σχετική πλατφόρμα ανοίγει τις επόμενες ώρες.

Δυνατότητα συμμετοχής στο χρηματοδοτικό εργαλείο κάλυψης παγίων δαπανών.

Συμπερασματικά, με τις ανωτέρω παρεμβάσεις, αποδεικνύουμε, για άλλη μια φορά, ότι αφουγκραζόμαστε την κοινωνία και τις ανάγκες της, παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις στο υγειονομικό πεδίο, και παρεμβαίνουμε άμεσα, με αποτελεσματικά και κοινωνικά δίκαια μέτρα».

Από την πλευρά του, ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών, Θεόδωρος Σκυλακάκης, είπε «Οι αποφάσεις που μόλις ανακοινώθηκαν δεν περιλαμβάνουν τα μέτρα επανεκκίνησης που έχουν ήδη προβλεφθεί, όπως την επιδότηση παγίων δαπανών και την προεξόφληση του μη επιστρεπτέου τμήματος της Επιστρεπτέας Προκαταβολής 1, 2 και 3, καθώς και τα μέτρα που εξήγγειλε το Υπουργείο Ανάπτυξης για την εστίαση. Προχωράμε στη διαχείριση των δημόσιων οικονομικών σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία με προσοχή και σύνεση. Είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι η υγειονομική κρίση ξεκίνησε πριν ένα χρόνο και δημοσιονομικά καταφέραμε να είμαστε παρόντες εδώ και να βοηθάμε τις επιχειρήσεις, τους εργαζόμενους και τους ανέργους ακόμα και ένα χρόνο μετά. Είναι εξαιρετικά σημαντικό αυτό, τα δημόσια οικονομικά έδειξαν αντοχή και η επόμενη ημέρα πιστεύω θα είναι πολύ καλύτερη».

Ο ΓΓ Οικονομικής Πολιτικής, Χρήστος Τριαντόπουλος, είπε: «Το Υπουργείο Οικονομικών μεριμνά ώστε όλα τα μέτρα στήριξης και ενίσχυσης των επιχειρήσεων, στο πλαίσιο της αντιμετώπισης των συνεπειών της πανδημίας του κορονοϊού, να είναι εναρμονισμένα με το ευρωπαϊκό πλαίσιο των κρατικών ενισχύσεων, κοινοποιώντας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάθε μέτρο και λαμβάνοντας, μετά από συνεργασία και διαβούλευση, την έγκριση ως προς τη συμβατότητα. Έτσι, και στην περίπτωση του μέτρου της αυξημένης αποζημίωσης ειδικού σκοπού για τις επιχειρήσεις, που παρουσιάζεται σήμερα, θα ακολουθηθεί η ίδια διαδικασία. Φυσικά, όπως και για κάθε μέτρο, έτσι και στην «αυξημένη αποζημίωση» έχει ήδη πραγματοποιηθεί η σχετική προεργασία. Το συγκεκριμένο μέτρο διαφοροποιείται σε σχέση με την προηγούμενη αποζημίωση, καθώς λαμβάνει υπόψη τόσο τη συσσωρευμένη πίεση στο εισόδημα των επιχειρηματιών, όσο και την κλιμάκωση αυτή της πίεσης, ανάλογα και με το μέγεθος της κάθε επιχείρησης. Ειδικότερα, η περίμετρος της αποζημίωσης διευρύνεται, καθώς αφορά επιχειρήσεις μεγαλύτερου μεγέθους και άλλων νομικών μορφών σε σχέση με την αρχική εκδοχή του μέτρου, ενώ αυξάνεται σημαντικά και στοχευμένα η αποζημίωση. Παράλληλα, μιας και το μέτρο αφορά μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, το μέτρο της «αυξημένης αποζημίωσης» δεν επηρεάζεται από τον γενικό περιορισμό της εξαίρεσης των προβληματικών – σύμφωνα με τον ορισμό της Ευρωπαϊκή Επιτροπής – επιχειρήσεων, υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπάγονται σε συλλογική διαδικασία αφερεγγυότητας και δεν έχουν λάβει ενίσχυση διάσωσης ή ενίσχυση αναδιάρθρωσης. Με βάση, συνεπώς, τα νέα δεδομένα σε σχέση με την αρχική εκδοχή της «αποζημίωσης», το Υπουργείο Οικονομικών θα αξιοποιήσει τα εργαλεία και τις σχετικές προβλέψεις που του παρέχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εντάσσοντας την «αυξημένη αποζημίωση» στο Προσωρινό Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις κρατικές ενισχύσεις. Τις επόμενες ημέρες, μέσω της Κεντρικής Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων, θα γίνει η σχετική προκοινοποίηση, σε συνέχεια της προεργασίας που έχει πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα».

Ο ΓΓ Δημοσιονομικής Πολιτικής, Αθανάσιος Πετραλιάς, είπε «είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι η αυξημένη αποζημίωση ειδικού σκοπού δίδεται ανεξαρτήτως μείωσης τζίρου. Έτσι, εντάσσονται όλες οι επιχειρήσεις που έχουν κύριο ΚΑΔ, ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα ή κύριο ΚΑΔ υποκαταστήματος στους κλάδους και τις περιοχές που επιβάλλονται περιοριστικά μέτρα. Ενδεικτικά, κλάδοι που εντάσσονται στην ενίσχυση είναι: Τουρισμός, Ξενοδοχεία, Καταλύματα, Ταξιδιωτικά γραφεία, Μεταφορές, ΚΤΕΛ, Τουριστικά λεωφορεία, Πλωτές μεταφορές, Ενοικιάσεις σκαφών, Πολιτισμός, Θέατρα, Κινηματογράφοι, Συναυλιακοί χώροι, Πολιτιστική εκπαίδευση, Σχολές χορού, Τέχνες του θεάματος, Βιβλιοθήκες, Μουσεία, Ζωολογικοί κήποι, Αθλητισμός, Αθλητικές εγκαταστάσεις, Γυμναστήρια, Αθλητική εκπαίδευση, Καταστήματα ΟΠΑΠ, Παιδότοποι, Πάρκα αναψυχής, Φυσική ευεξία, Οργάνωση συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων και άλλοι κλάδοι στους οποίους εφαρμόζονται περιοριστικά μέτρα, βάσει των σχετικών Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων για τα έκτακτα μέτρα προστασίας. Το μέτρο υπόκειται σε έγκριση της Επιτροπής για κρατικές ενισχύσεις και το πλαίσιο είναι αυστηρά καθορισμένο στους κλάδους στους οποίους επιβάλλονται περιοριστικά μέτρα. Η Κυβέρνηση προχωρά σε ενίσχυση των μικρών επιχειρήσεων, μέσω απευθείας επιχορήγησης, κατανέμοντας τους πεπερασμένους δημοσιονομικούς πόρους με τρόπο, πρωτίστως, κοινωνικά δίκαιο».

