Κορονοΐός - Τζανάκης: δεν είναι ένοχη για διασπορά η ανθρώπινη δραστηριότητα (βίντεο)

Ο καθηγητής Πνευμονολογίας τόνισε ότι ο ιός μεταδίδεται από την ανασφαλή ανθρώπινη επαφή. Τι είπε για τα κλειστά καταστήματα σε Θεσσαλονίκη, Αχαΐα και Κοζάνη.

Να βγάλουν οι ειδικοί αλλά και οι πολίτες από το μυαλό τους ότι η ανθρώπινη δραστηριότητα είναι ένοχη για τη διάδοση του κορονοϊού ζήτησε ο καθηγητής Πνευμονολογίας Νίκος Τζανάκης, μιλώντας στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή “Καλημέρα Ελλάδα”.

"Έχουμε συνηθίσει να ενοχοποιούμε την ανθρώπινη δραστηριότητα. Πρέπει να το βγάλουμε από το μυαλό μας. Η ανθρώπινη δραστηριότητα δεν μεταδίδει το ιό από μόνη της. Ο ιός μεταδίδεται από την ανασφαλή ανθρώπινη επαφή” είπε χαρακτηριστικά και πρότεινε να προσπαθήσουμε τις ανασφαλείς κοινωνικές συναναστροφές να τις μετατρέψουμε σε ασφαλείς.

Τόνισε ότι δεν πρέπει να συνωστίζεται ο κόσμο, να φορά μάσκα, ακόμα και διπλή αν χρειαστεί και γενικότερα να σέβεται και να τηρεί τα μέτρα. “Να μην πηγαίνουμε για ψώνια όταν είμαστε άρρωστοι” πρόσθεσε.

Για το πρώτο Σαββατοκύριακο με διαδημοτικές μετακινήσεις δήλωσε ότι χάρηκε που είδε εικόνες με ανθρώπους στην εξοχή. “Έδιναν την εντύπωση ότι συμπεριφέρονται σωστά. Οι άνθρωποι ανάσαναν. Δεν κλείστηκαν μαζί με άλλους σε ένα διαμέρισμα” είπε ο κ. Τζανάκης.

Σχολιάζοντας την απόφαση για κλειστό λιανεμπόριο σε Θεσσαλονίκη, Αχαΐα και Κοζάνη και την κανονική λειτουργία στις υπόλοιπες περιοχές, είπε ότι εκτός από τη δυτική Αττική, τον Πειραιά και τα βόρεια προάστια, η εικόνα είναι σχετικά καλή, καλύτερη από την Πάτρα και την Κοζάνη, χωρίς την ανοδική πορεία της Θεσσαλονίκης. "Η Πάτρα εδώ και ένα μήνα έχει μια πανδημική κατάσταση με μεγάλο επιδημιολογικό φορτίο, με επιπεδομένη καμπύλη, η οποία δεν υποχωρεί και αυτό είναι παράδοξο" σημείωσε.

Τέλος, για το εμβόλιο της AstraZeneca τόνισε ότι πρέπει να ακολουθούμε τις οδηγίες της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμού, καθώς όλα τα φάρμακα έχουν παρενέργειες.

