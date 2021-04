Αθλητικά

Η Σάκκαρη στην υψηλότερη θέση της καριέρας της στην παγκόσμια κατάταξη

Η εντυπωσιακή της παρουσία στο Miami Open, τη βοήθησε να κάνει το μεγάλο άλμα στην παγκόσμια κατάταξη της WTA.

Η εντυπωσιακή παρουσία της Μαρίας Σάκκαρη στο Miami Open, της εξασφάλισε την είσοδο στο TOP-20 της παγκόσμιας κατάταξης του τένις.

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια έκανε νέο ρεκόρ καριέρας στην παγκόσμια κατάταξη της WTA, όπου από σήμερα απολαμβάνει τη 19η θέση, την υψηλότερη που είχε ποτέ στη μέχρι σήμερα καριέρα της.

Η Σάκκαρη έκανε άλμα έξι θέσεων (ήταν 25η) και η κατάσταση στην οποία έδειξε πως βρίσκεται στο τουρνουά της σειράς Masters 1000 των ΗΠΑ πείθει πως μπορεί να κάνει τα πάντα.

Ως προς την πρώτη πεντάδα του ranking αυτή παρέμεινε ως είχε, δηλαδή με την Άσλεϊ Μπάρτι στην κορυφή και τις Ναόμι Οσάκα, Σιμόνα Χάλεπ, Σοφία Κένιν και Ελίνα Σβιτόλινα να ακολουθούν, κατά σειρά αναφοράς.

Από εκεί και ύστερα, η Αντρεέσκου κέρδισε τρεις θέσεις και βρίσκεται πια έκτη στην κατάταξη, ενώ την πρώτη δεκάδα συμπληρώνουν οι Αρίνα Σαμπαλένκα, Σερίνα Γουίλαμς, Καρολίνα Πλίσκοβα και Κίκι Μπέρτενς.