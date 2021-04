Κοινωνία

Συνελήφθη 83χρονος που φέρεται να βίαζε επί χρόνια την εγγονή του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο 83χρονος φέρεται ότι βίαζε την εγγονή του για πολλά χρόνια. Το κορίτσι αποκάλυψε τον εφιάλτη που βίωσε στην μητέρα της.

Συνελήφθη ένας 83χρονος ο ο οποίος φέρεται να βίαζε επί σειρά ετών την 17χρονη σήμερα εγγονής του.

Ο 83χρονος φέρεται ότι βίαζε επί 7χρόνια την εγγονή του, από όταν αυτή ήταν 10 χρονών, σύμφωνα με το Mega.

Κάποια στιγμή, το κορίτσι αποκάλυψε τον εφιάλτη που βίωσε στην μητέρα της και στη συνέχεια απευθύνθηκαν στο τμήμα Ανηλίκων της ΕΛ.ΑΣ.

Οι καταθέσεις τόσο του κοριτσιού που βίωσε τον χειρότερο εφιάλτη τόσα χρόνια, όσο της μητέρας αλλά και του θείου της για τον παππού-τέρας είναι κόλαφος.

Σήμερα, ο 83χρονος αναμένεται στον ανακριτή για να απολογηθεί.

Το περιστατικό έλαβε χώρα σε περιοχή των βορείων προαστείων.

Ειδήσεις σήμερα:

Περιπέτεια για νεαρούς σε φαράγγι στην Καλαμάτα

Σοβαρό τροχαίο με λεωφορείο στο Περιστέρι

“Special Report” για τον σχολικό εκφοβισμό με συγκλονιστικές μαρτυρίες (βίντεο)