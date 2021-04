Πολιτική

“Αριάδνη 21”: εντυπωσιακές εικόνες από την πολυεθνική Άσκηση Ναρκοπολέμου

H άσκηση περιλαμβάνει εκπαιδευτικά αντικείμενα διαφόρων μορφών πολέμου με έμφαση στο Ναρκοπόλεμο με σκοπό τη διατήρηση και επαύξηση της επιχειρησιακής ετοιμότητας.

Στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή του Πατραϊκού κόλπου διεξήχθη η πολυεθνική Άσκηση Ναρκοπολέμου «ΑΡΙΑΔΝΗ 21» από το Σάββατο 27 Μαρτίου έως την Κυριακή 04 Απριλίου 2021.

Στην άσκηση συμμετείχαν η Φρεγάτα (Φ/Γ) «ΥΔΡΑ» ως πλοίο έδρας του Διοικητού Διοικήσεως Ναρκοπολέμου (Δ/ΔΝΑΡ) Πλοιάρχου Α. Ρόκα ΠΝ, το Ναρκοθηρευτικό (Ν/ΘΗ) «ΕΥΡΩΠΗ», η Κανονιοφόρος (Κ/Φ) «ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ», οι μονάδες της Συμμαχικής Αντιναρκικής Δύναμης Standing NATO Mine Countermeasures Group Two (SNMCMG2) αποτελούμενη από το τουρκικά πλοία «TCG SOKULLU MEHMET PASA», ΝΘΗ «TCG AYVALIK», το γαλλικό ΝΘΗ «FS ORION», το ισπανικό ΝΘΗ «ESPS TAJO», το βουλγάρικο ΝΘΗ «BGS TSIBAR», το ιταλικό ΝΘΗ «ITS TERMOLI», το ρουμανικό υδρογραφικό (Υ/Γ) «RΟS A. CATUNEANU», ομάδες εξουδετερώσεως ναρκών, αεροσκάφη της Πολεμικής Αεροπορίας, ελικόπτερο της Διοίκησης Αεροπορίας Ναυτικού, καθώς και Αξιωματικοί Παρατηρητές από την Αίγυπτο και τη Ρουμανία.

H ανωτέρω άσκηση, τύπου INVITEX, διοργανώνεται από το Πολεμικό Ναυτικό σε ετήσια βάση και περιλαμβάνει εκπαιδευτικά αντικείμενα διαφόρων μορφών πολέμου με έμφαση στο Ναρκοπόλεμο με σκοπό τη διατήρηση και επαύξηση της επιχειρησιακής ετοιμότητας και την προαγωγή του επιπέδου της συνεργασίας των συμμετεχόντων. Εστιάζει δε στη δοκιμή και αξιολόγηση των διαδικασιών Ναρκοπολέμου και των αντίστοιχων εκδόσεων τακτικής σε συμμαχικό πλαίσιο.

