ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ

Κερτ Κομπέιν: οι Nirvana, ο εθισμός και η αυτοκτονία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Κερτ Κομπέιν εξακολουθεί να συγκινεί και σήμερα με τη μουσική και την προσωπικότητά του.

Ιδρυτής του συγκροτήματος Nirvana και χαρακτηριστικότερος εκπρόσωπος της μουσικής Grunge, που συνδυάζει το πανκ και το χέβι-μέταλ. Έβαλε τέλος στη ζωή του σε ηλικία 27 ετών.

O Κερτ Ντόναλντ Κομπέιν (Kurt Donald Cobain) γεννήθηκε στις 20 Φεβρουαρίου 1967 στο Αμπερντίν της πολιτείας Ουάσιγκτον. Ο χωρισμός των γονιών του στην τρυφερή ηλικία των επτά χρόνων επέφερε δραματικές αλλαγές στον ψυχισμό του. Το ζωηρό και χαρωπό παιδί κλείστηκε στον εαυτό του και η μουσική ήταν μια διέξοδος. Στα δεκατέσσερά του άρχισε να μαθαίνει ακόρντα των AC/DC και Cars στην ηλεκτρική κιθάρα που του χάρισε ο θείος του. Πολύ γρήγορα αποφάσισε ότι ήθελε να γίνει μουσικός και φόρτωσε τα μαθήματα στον κόκκορα.

Η επιτυχία δεν άργησε να χτυπήσει την πόρτα του Κερτ Κομπέιν. Με το συγκρότημά του «Nirvana» βρέθηκε στην πρωτοπορία του μουσικού κινήματος «γκραντζ» στις αρχές της δεκαετίας του '90. Δημιούργησε ένα σκληρό, αλλά μελωδικό στυλ, που είχε απήχηση στη νεολαία της εποχής, την περίφημη «Generation X». Το 1991 οι πωλήσεις του άλμπουμ «Nevermind», που περιείχε τον ύμνο του συγκροτήματος «Smells like Teen Spirit», ξεπέρασαν τα 14 εκατομμύρια αντίτυπα.

Τρία χρόνια αργότερα, ο 27χρονος Κερτ Κομπέιν, με προβλήματα εθισμού στην ηρωίνη, δεν άντεξε την επιτυχία και τη μεγάλη δημοσιότητα. Έθεσε τέλος στη ζωή του, με μια σφαίρα στο κεφάλι. Οι αστυνομικές αρχές του Σιάτλ ανακάλυψαν το πτώμα του στις 8 Απριλίου 1994. Η υπόθεση έκλεισε ως αυτοκτονία, παρά τις θεωρίες περί δολοφονίας, που υιοθέτησαν συγγραφείς και λάτρεις της μουσικής του. Ο ιατροδικαστής αποφάνθηκε ότι ο θάνατός επήλθε στις 5 Απριλίου.

Ο Κερτ Κομπέιν εξακολουθεί να συγκινεί και σήμερα με τη μουσική και την προσωπικότητά του. Κάθε χρόνο στις 5 Απριλίου οι φανατικοί οπαδοί των «Νιρβάνα» τιμούν τη μνήμη του με ολονυχτία στο Σιάτλ, την πόλη της δυτικής ακτής των ΗΠΑ, που ο Κομπέιν έβαλε στον παγκόσμιο μουσικό χάρτη.

Δύο βιβλία που κυκλοφορούν στα ελληνικά από τις εκδόσεις «Μεταίχμιο» φωτίζουν το ποιητικό, αλλά και καταστροφικό του σύμπαν. «Τα ημερολόγια του Κερτ Κομπέιν» περιέχουν στίχους, σκίτσα και κείμενα - σκέψεις του για τη δόξα, τη μουσική και τους ανθρώπους που αγόραζαν και πουλούσαν αυτόν και τη μουσική του. Το δεύτερο βιβλίο με τον τίτλο «Κερτ Κομπέιν: Καταραμένο είδωλο», γραμμένο από τον ιταλό Τομάζο Πίντσιο, είναι ένα μουσικό μυθιστόρημα, μία βιογραφία, όχι μόνο του Κομπέιν, αλλά και της γενιάς του πρώτου πολέμου του Κόλπου.





Δείτε όλα τα Αφιερώματα ΕΔΩ

Πηγή: SanSimera.gr