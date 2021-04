Life

“5Χ5” με τον Μάρκο Σεφερλή: αποκλειστικό απόσπασμά από το πρώτο επεισόδιο (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Μάρκος Σεφερλής, που με το "5Χ5" υπόσχεται να ελαφρύνει και να γεμίσει με χαμόγελα τα απογεύματα μας, έρχεται στις οθόνες μας, στον ΑΝΤ1.

Το «5Χ5», με τον Μάρκο Σεφερλή, είναι οικογενειακό, διασκεδαστικό, γεμάτο ανατροπές και κάνει πρεμιέρα σήμερα, Δευτέρα 5 Απριλίου, στις 17:45, στον ΑΝΤ1.

Ο Μάρκος Σεφερλής κάνει παιχνίδι με μαμάδες, μπαμπάδες, αδέλφια, ξαδέλφια, θείους, θείες, μπατζανάκηδες, κουνιάδες, πεθερικά και μοιράζει ξεκαρδιστικές ατάκες, αλλά και ένα έπαθλο πολλών χιλιάδων ευρώ.

Οι κανόνες απλοί: δύο ομάδες, δύο αντίπαλες οικογένειες, από 5 μέλη η κάθε μια, προσπαθούν να μαντέψουν τις δημοφιλέστερες απαντήσεις, σε καθημερινές ερωτήσεις.

Η ομάδα που θα συγκεντρώσει τους περισσότερους πόντους, περνάει στον τελικό γύρο, διεκδικώντας 5.000 ευρώ. Έχοντας το δικαίωμα να παίξει και στα επόμενα δυο επεισόδια, εφόσον συνεχίζει τις νίκες, η ομάδα μπορεί να διεκδικήσει μέχρι και 15.000 ευρώ!

Χαμένος δεν θα φύγει κανείς!

«5Χ5», με τον Μάρκο Σεφερλή, Δευτέρα έως και Παρασκευή στις 17:45

Το πρωί της Δευτέρας, στην εκπομπή «Το Πρωινό» προ0βλήθηκε αποκλειστικό απόσπαμα απο το πρώτο επεισόδιο:

Ειδήσεις σήμερα:

Γεωργιάδης για λιανεμπόριο: ζητώ συγνώμη από όσους δεν άνοιξαν τα μαγαζιά τους

Εξαδάκτυλος: έτσι πρέπει να γίνουν οι μετακινήσεις το Πάσχα

“Special Report” για τον σχολικό εκφοβισμό με συγκλονιστικές μαρτυρίες (βίντεο)